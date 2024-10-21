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Украинские СМИ сообщили о зареве над Одессой
Украинские СМИ сообщили о зареве над Одессой - РИА Новости, 21.10.2024
Украинские СМИ сообщили о зареве над Одессой
В Одессе раздался мощный взрыв, после чего над городом появилось яркое зарево, сообщает местное издание "Думская". РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T03:32
2024-10-21T03:32
2024-10-21T03:32
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Одессе раздался мощный взрыв, после чего над городом появилось яркое зарево, сообщает местное издание "Думская"."Одесситы видели зарево и столб дыма", — говорится в материале.По данным издания, информации о жертвах и пострадавших нет.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241008/spetsoperatsiya-1976938086.html
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одесса, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Одесса, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские СМИ сообщили о зареве над Одессой
"Думская": над Одессой после мощного взрыва появилось яркое зарево