https://ria.ru/20241021/zaporozh-1979053789.html
Рогов: ВС России нанесли удар по судостроительному заводу в Запорожье
Рогов: ВС России нанесли удар по судостроительному заводу в Запорожье - РИА Новости, 21.10.2024
Рогов: ВС России нанесли удар по судостроительному заводу в Запорожье
Российские войска нанесли удар в подконтрольном ВСУ городе Запорожье по ключевому судостроительному заводу, который производил морские безэкипажные катера для... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T06:30
2024-10-21T06:30
2024-10-21T06:40
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вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Российские войска нанесли удар в подконтрольном ВСУ городе Запорожье по ключевому судостроительному заводу, который производил морские безэкипажные катера для военных операций в Черном море, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."Наши войска нанесли точный удар с применением ФАБов с УМПК по Запорожскому судостроительно-судоремонтному заводу в Кривой бухте Запорожья, который является ключевым для ВСУ и главного управления военной разведки Украины в вопросе производства морских безэкипажных катеров для совершения атак и терактов в Черном море, особенно у берегов Крыма", — сказал Рогов.По его словам, предварительно, удар был нанесен в момент погрузки очередной партии готовых безэкипажных катеров, на которой присутствовали украинские и иностранные военные специалисты.При этом Рогов подчеркнул, что киевский режим, пытаясь скрыть данный факт, стремится все обставить так, что российская армия якобы целилась в находящийся на расстоянии до километра от завода торговый центр с продуктовым и строительным супермаркетами."Но точный удар нашей армии не оставил никаких шансов на то, что во вранье режима (Владимира) Зеленского, который разворачивает военное производство вблизи жилой застройки, хоть кто-то поверит", — сказал Рогов.Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241021/bogomaz-1979052916.html
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запорожье, черное море, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Запорожье, Черное море, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Рогов: ВС России нанесли удар по судостроительному заводу в Запорожье
Рогов: в Запорожье нанесен удар по заводу, где производили морские дроны
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Российские войска нанесли удар в подконтрольном ВСУ городе Запорожье по ключевому судостроительному заводу, который производил морские безэкипажные катера для военных операций в Черном море, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«
"Наши войска нанесли точный удар с применением ФАБов с УМПК по Запорожскому судостроительно-судоремонтному заводу в Кривой бухте Запорожья, который является ключевым для ВСУ и главного управления военной разведки Украины
в вопросе производства морских безэкипажных катеров для совершения атак и терактов в Черном море, особенно у берегов Крыма", — сказал Рогов.
По его словам, предварительно, удар был нанесен в момент погрузки очередной партии готовых безэкипажных катеров, на которой присутствовали украинские и иностранные военные специалисты.
При этом Рогов подчеркнул, что киевский режим, пытаясь скрыть данный факт, стремится все обставить так, что российская армия якобы целилась в находящийся на расстоянии до километра от завода торговый центр с продуктовым и строительным супермаркетами.
"Но точный удар нашей армии не оставил никаких шансов на то, что во вранье режима (Владимира) Зеленского, который разворачивает военное производство вблизи жилой застройки, хоть кто-то поверит", — сказал Рогов.
Запорожская область
— регион России, расположенный в нижнем течении Днепра
. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев
не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь
.