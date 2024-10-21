https://ria.ru/20241021/zaes-1979155534.html

Ситуация на ЗАЭС после обстрела ВСУ стабильная

Ситуация на ЗАЭС после обстрела ВСУ стабильная - РИА Новости, 21.10.2024

Ситуация на ЗАЭС после обстрела ВСУ стабильная

Ситуация на Запорожской АЭС после артобстрела со стороны ВСУ города-спутника Энергодара стабильная, радиационный фон в норме, сообщил губернатор Запорожской... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T17:11

2024-10-21T17:11

2024-10-21T17:20

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

энергодар

евгений балицкий

запорожская аэс

запорожская область

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС после артобстрела со стороны ВСУ города-спутника Энергодара стабильная, радиационный фон в норме, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Ранее местные власти заявили, что ВСУ ведут обстрел Энергодара и призвали жителей оставаться в безопасных местах. Город частично обесточен. Как сообщали в пресс-службе Запорожской АЭС, одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения станции отключилась, причины выясняются."Противник произвел артиллерийский обстрел по городам Энергодар и Каменка-Днепровская. В Энергодаре частично нарушено электроснабжение, отключена автоматика высоковольтной линии на Запорожской атомной электростанции. Ситуация на станции стабильная, радиационный фон в норме. Пострадавших нет", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240928/zaes-1975203675.html

энергодар

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вооруженные силы украины, энергодар, евгений балицкий, запорожская аэс, запорожская область