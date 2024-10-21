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Ситуация на ЗАЭС после обстрела ВСУ стабильная - РИА Новости, 21.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:11 21.10.2024 (обновлено: 17:20 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/zaes-1979155534.html
Ситуация на ЗАЭС после обстрела ВСУ стабильная
Ситуация на ЗАЭС после обстрела ВСУ стабильная - РИА Новости, 21.10.2024
Ситуация на ЗАЭС после обстрела ВСУ стабильная
Ситуация на Запорожской АЭС после артобстрела со стороны ВСУ города-спутника Энергодара стабильная, радиационный фон в норме, сообщил губернатор Запорожской... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T17:11
2024-10-21T17:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
энергодар
евгений балицкий
запорожская аэс
запорожская область
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС после артобстрела со стороны ВСУ города-спутника Энергодара стабильная, радиационный фон в норме, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Ранее местные власти заявили, что ВСУ ведут обстрел Энергодара и призвали жителей оставаться в безопасных местах. Город частично обесточен. Как сообщали в пресс-службе Запорожской АЭС, одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения станции отключилась, причины выясняются."Противник произвел артиллерийский обстрел по городам Энергодар и Каменка-Днепровская. В Энергодаре частично нарушено электроснабжение, отключена автоматика высоковольтной линии на Запорожской атомной электростанции. Ситуация на станции стабильная, радиационный фон в норме. Пострадавших нет", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240928/zaes-1975203675.html
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вооруженные силы украины, энергодар, евгений балицкий, запорожская аэс, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Энергодар, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Запорожская область
Ситуация на ЗАЭС после обстрела ВСУ стабильная

Ситуация на ЗАЭС после обстрела ВСУ стабильная, радиационный фон в норме

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС после артобстрела со стороны ВСУ города-спутника Энергодара стабильная, радиационный фон в норме, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее местные власти заявили, что ВСУ ведут обстрел Энергодара и призвали жителей оставаться в безопасных местах. Город частично обесточен. Как сообщали в пресс-службе Запорожской АЭС, одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения станции отключилась, причины выясняются.
"Противник произвел артиллерийский обстрел по городам Энергодар и Каменка-Днепровская. В Энергодаре частично нарушено электроснабжение, отключена автоматика высоковольтной линии на Запорожской атомной электростанции. Ситуация на станции стабильная, радиационный фон в норме. Пострадавших нет", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЭнергодарЕвгений БалицкийЗапорожская АЭСЗапорожская область
 
 
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