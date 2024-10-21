https://ria.ru/20241021/zaes-1979155534.html
Ситуация на ЗАЭС после обстрела ВСУ стабильная
Ситуация на ЗАЭС после обстрела ВСУ стабильная - РИА Новости, 21.10.2024
Ситуация на ЗАЭС после обстрела ВСУ стабильная
Ситуация на Запорожской АЭС после артобстрела со стороны ВСУ города-спутника Энергодара стабильная, радиационный фон в норме, сообщил губернатор Запорожской... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T17:11
2024-10-21T17:11
2024-10-21T17:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
энергодар
евгений балицкий
запорожская аэс
запорожская область
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС после артобстрела со стороны ВСУ города-спутника Энергодара стабильная, радиационный фон в норме, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Ранее местные власти заявили, что ВСУ ведут обстрел Энергодара и призвали жителей оставаться в безопасных местах. Город частично обесточен. Как сообщали в пресс-службе Запорожской АЭС, одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения станции отключилась, причины выясняются."Противник произвел артиллерийский обстрел по городам Энергодар и Каменка-Днепровская. В Энергодаре частично нарушено электроснабжение, отключена автоматика высоковольтной линии на Запорожской атомной электростанции. Ситуация на станции стабильная, радиационный фон в норме. Пострадавших нет", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240928/zaes-1975203675.html
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Ситуация на ЗАЭС после обстрела ВСУ стабильная
Ситуация на ЗАЭС после обстрела ВСУ стабильная, радиационный фон в норме