https://ria.ru/20241021/zaes-1979131645.html

На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия

На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия - РИА Новости, 21.10.2024

На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия

Одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения отключилась на Запорожской АЭС, причины выясняются, нарушений условий безопасности на станции нет,... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T15:17

2024-10-21T15:17

2024-10-21T15:29

запорожская аэс

происшествия

запорожская область

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения отключилась на Запорожской АЭС, причины выясняются, нарушений условий безопасности на станции нет, радиационный фон в норме, сообщает пресс-служба ЗАЭС в Telegram-канале."На Запорожской АЭС в очередной раз отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1". Линия отключилась действием автоматики. Причины выясняются. Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности на данный момент не зафиксировано", - говорится в сообщении станции.Как подчеркнули в пресс-службе, радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений - находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений."Напомним, в настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности", - отметили на станции.

https://ria.ru/20241007/glavagrossi-1976853675.html

https://ria.ru/20241021/energodar-1979084762.html

запорожская область

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Варвара Скокшина

запорожская аэс, происшествия, запорожская область