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На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия - РИА Новости, 21.10.2024
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15:17 21.10.2024 (обновлено: 15:29 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/zaes-1979131645.html
На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия
На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия - РИА Новости, 21.10.2024
На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия
Одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения отключилась на Запорожской АЭС, причины выясняются, нарушений условий безопасности на станции нет,... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T15:17
2024-10-21T15:29
запорожская аэс
происшествия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения отключилась на Запорожской АЭС, причины выясняются, нарушений условий безопасности на станции нет, радиационный фон в норме, сообщает пресс-служба ЗАЭС в Telegram-канале."На Запорожской АЭС в очередной раз отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1". Линия отключилась действием автоматики. Причины выясняются. Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности на данный момент не зафиксировано", - говорится в сообщении станции.Как подчеркнули в пресс-службе, радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений - находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений."Напомним, в настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности", - отметили на станции.
https://ria.ru/20241007/glavagrossi-1976853675.html
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запорожская аэс, происшествия, запорожская область
Запорожская АЭС, Происшествия, Запорожская область
На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия

На Запорожской АЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения отключилась на Запорожской АЭС, причины выясняются, нарушений условий безопасности на станции нет, радиационный фон в норме, сообщает пресс-служба ЗАЭС в Telegram-канале.
"На Запорожской АЭС в очередной раз отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1". Линия отключилась действием автоматики. Причины выясняются. Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности на данный момент не зафиксировано", - говорится в сообщении станции.
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Как подчеркнули в пресс-службе, радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений - находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.
"Напомним, в настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности", - отметили на станции.
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