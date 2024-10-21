На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия
На Запорожской АЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения отключилась на Запорожской АЭС, причины выясняются, нарушений условий безопасности на станции нет, радиационный фон в норме, сообщает пресс-служба ЗАЭС в Telegram-канале.
"На Запорожской АЭС в очередной раз отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1". Линия отключилась действием автоматики. Причины выясняются. Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности на данный момент не зафиксировано", - говорится в сообщении станции.
Как подчеркнули в пресс-службе, радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений - находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.
"Напомним, в настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности", - отметили на станции.