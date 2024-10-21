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Аэропорт в Бельгии отменил все рейсы на вылет из-за забастовки
Аэропорт в Бельгии отменил все рейсы на вылет из-за забастовки - РИА Новости, 21.10.2024
Аэропорт в Бельгии отменил все рейсы на вылет из-за забастовки
Международный аэропорт Шарлеруа в Бельгии во вторник отменил все рейсы на вылет из-за забастовки сотрудников частной компании, обеспечивающей безопасность,... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T16:49
2024-10-21T16:49
2024-10-21T16:49
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БРЮССЕЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Международный аэропорт Шарлеруа в Бельгии во вторник отменил все рейсы на вылет из-за забастовки сотрудников частной компании, обеспечивающей безопасность, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани. "В связи с акцией сотрудников охранных предприятий во вторник 22 октября и нехватки персонала для обеспечения безопасности, все рейсы на вылет из аэропорта Брюссель-Шарлеруа 22 октября отменяются", - говорится в сообщении. Аэропорт продолжит принимать рейсы и планирует вернуться к нормальной работе уже в среду. Во вторник в Бюсселе пройдет акция протеста сотрудников охранных предприятий, добивающихся улучшения условий труда.
https://ria.ru/20241014/turtsiya-1977965802.html
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в мире, шарлеруа, бельгия, происшествия
В мире, Шарлеруа, Бельгия, Происшествия
Аэропорт в Бельгии отменил все рейсы на вылет из-за забастовки
Бельгийский аэропорт отменил все рейсы на вылет из-за забастовки охранников