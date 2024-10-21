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Промышленный потенциал Югры представлен на форуме в Минводах - РИА Новости, 21.10.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
14:42 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/yugra-1979125046.html
Промышленный потенциал Югры представлен на форуме в Минводах
Промышленный потенциал Югры представлен на форуме в Минводах - РИА Новости, 21.10.2024
Промышленный потенциал Югры представлен на форуме в Минводах
Делегация Ханты-Мансийского автономного округа представила промышленный потенциал региона на Международном форуме-выставке "InRussia – 2024", который прошел в... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:42
2024-10-21T14:42
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
минеральные воды
россия
синергия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
югра
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Делегация Ханты-Мансийского автономного округа представила промышленный потенциал региона на Международном форуме-выставке "InRussia – 2024", который прошел в Минеральных Водах с 17 по 18 октября, сообщает Фонд развития Югры. Делегацию ХМАО возглавил исполняющий обязанности директора деппромышленности Югры Виктор Гамузов, в ее состав вошли 13 югорских компаний. "Делегация Югры представляет потенциал региона как сильной площадки с привлекательными условиями для инвестиций и ведения бизнеса, где уже создана и продолжает дополняться и развиваться необходимая инфраструктура, обеспечивается комплексное сопровождение проектов", - приводятся в сообщении слова заместителя директора Технопарка Югры по перспективному планированию и проектной деятельности Игоря Анфалова. Отмечается, что в рамках форума прошла защита проекта и подведение итогов программы "Лидеры развития инфраструктуры" Минпромторга РФ. Так, управленческая команда Югры представила проект развития промышленного технопарка "Синергия", который занял второе место. Помимо этого, в рамках выставки стенд Югры посетил замминистра промышленности и торговли РФ Иван Куликов, состоялось подписание соглашений о сотрудничестве в сфере промышленности. Так, компания ООО "Вимана" в индустриальном парке "Югра" разместит производство по выпуску стальных резервуаров хранения и транспортировки сжиженных углеводородных газов, стальных днищ для сосудов, аппаратов и котлов. Технопарк высоких технологий в свою очередь будет содействовать резидентам технопарка "СИНЕРГИЯ" в получении прав на интеллектуальную собственность.
https://ria.ru/20241017/yugra-1978553098.html
https://ria.ru/20241010/dizel-1977390935.html
ханты-мансийский автономный округ
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ханты-мансийский автономный округ, минеральные воды, россия, синергия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), югра
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Минеральные Воды, Россия, Синергия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Югра

Промышленный потенциал Югры представлен на форуме в Минводах

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВид на Ханты-Мансийск
Вид на Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Делегация Ханты-Мансийского автономного округа представила промышленный потенциал региона на Международном форуме-выставке "InRussia – 2024", который прошел в Минеральных Водах с 17 по 18 октября, сообщает Фонд развития Югры.
Делегацию ХМАО возглавил исполняющий обязанности директора деппромышленности Югры Виктор Гамузов, в ее состав вошли 13 югорских компаний.
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"Делегация Югры представляет потенциал региона как сильной площадки с привлекательными условиями для инвестиций и ведения бизнеса, где уже создана и продолжает дополняться и развиваться необходимая инфраструктура, обеспечивается комплексное сопровождение проектов", - приводятся в сообщении слова заместителя директора Технопарка Югры по перспективному планированию и проектной деятельности Игоря Анфалова.
Отмечается, что в рамках форума прошла защита проекта и подведение итогов программы "Лидеры развития инфраструктуры" Минпромторга РФ. Так, управленческая команда Югры представила проект развития промышленного технопарка "Синергия", который занял второе место.
Помимо этого, в рамках выставки стенд Югры посетил замминистра промышленности и торговли РФ Иван Куликов, состоялось подписание соглашений о сотрудничестве в сфере промышленности. Так, компания ООО "Вимана" в индустриальном парке "Югра" разместит производство по выпуску стальных резервуаров хранения и транспортировки сжиженных углеводородных газов, стальных днищ для сосудов, аппаратов и котлов. Технопарк высоких технологий в свою очередь будет содействовать резидентам технопарка "СИНЕРГИЯ" в получении прав на интеллектуальную собственность.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округМинеральные ВодыРоссияСинергияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Югра
 
 
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