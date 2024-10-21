Промышленный потенциал Югры представлен на форуме в Минводах
Вид на Ханты-Мансийск
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Делегация Ханты-Мансийского автономного округа представила промышленный потенциал региона на Международном форуме-выставке "InRussia – 2024", который прошел в Минеральных Водах с 17 по 18 октября, сообщает Фонд развития Югры.
Делегацию ХМАО возглавил исполняющий обязанности директора деппромышленности Югры Виктор Гамузов, в ее состав вошли 13 югорских компаний.
Компании из Югры победили в конкурсе на лучшую пищевую продукцию
17 октября, 16:42
"Делегация Югры представляет потенциал региона как сильной площадки с привлекательными условиями для инвестиций и ведения бизнеса, где уже создана и продолжает дополняться и развиваться необходимая инфраструктура, обеспечивается комплексное сопровождение проектов", - приводятся в сообщении слова заместителя директора Технопарка Югры по перспективному планированию и проектной деятельности Игоря Анфалова.
Отмечается, что в рамках форума прошла защита проекта и подведение итогов программы "Лидеры развития инфраструктуры" Минпромторга РФ. Так, управленческая команда Югры представила проект развития промышленного технопарка "Синергия", который занял второе место.
Помимо этого, в рамках выставки стенд Югры посетил замминистра промышленности и торговли РФ Иван Куликов, состоялось подписание соглашений о сотрудничестве в сфере промышленности. Так, компания ООО "Вимана" в индустриальном парке "Югра" разместит производство по выпуску стальных резервуаров хранения и транспортировки сжиженных углеводородных газов, стальных днищ для сосудов, аппаратов и котлов. Технопарк высоких технологий в свою очередь будет содействовать резидентам технопарка "СИНЕРГИЯ" в получении прав на интеллектуальную собственность.
Производство дизельного топлива из вторсырья будет запущено в Югре
10 октября, 14:16