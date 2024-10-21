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Участники СВО проходят реабилитацию в госпитале ветеранов войн в Ярославле - РИА Новости, 21.10.2024
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Ярославская область
 
18:05 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/yaroslavl-1979169314.html
Участники СВО проходят реабилитацию в госпитале ветеранов войн в Ярославле
Участники СВО проходят реабилитацию в госпитале ветеранов войн в Ярославле - РИА Новости, 21.10.2024
Участники СВО проходят реабилитацию в госпитале ветеранов войн в Ярославле
Участники СВО проходят комплексную реабилитацию в Ярославском областном госпитале ветеранов войн, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T18:05
2024-10-21T18:05
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
сво
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Участники СВО проходят комплексную реабилитацию в Ярославском областном госпитале ветеранов войн, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По данным областного правительства, в понедельнике в госпитале ветеранов войн минздрав региона организовал профилактическую акцию, посвященную Всемирному дню борьбы с остеопорозом. Участники СВО в ее рамках прошли комплексное обследование, которое включало забор крови, консультацию врача центра остеопороза и денситометрию. Губернатор Евраев рассказал, что в Ярославской области создана и успешно работает эффективная система медицинской реабилитации участников СВО. "Наши специалисты оказывают помощь по всем основным видам (лечения - ред.), особое внимание уделяя нарушениям опорно-двигательного аппарата и поражениям центральной нервной системы. Комплексное обследование и лечение проходят участники СВО в госпитале ветеранов войн. Каждому пациенту подбираются индивидуальный план реабилитации и программа диагностики", - подчеркнул глава региона. По словам главврача госпиталя Елены Коротовой, в этом году в учреждении прошли лечение 30 ветеранов СВО. "В среднем курс лечения длится 14-21 день. В тяжелых случаях применяем длительную реабилитацию – более 30 дней", – цитирует главврача правительство области. Замглавы минздрава Ярославской области Наталья Морозова пояснила, что ежегодно в центре остеопороза госпиталя ветеранов войн проходят обследования более 8 тысяч жителей региона, процедуру денситометрии – около 10 тысяч человек. В этом году министерство ввело в эксплуатацию второй денситометр, что позволило увеличить число исследований до 12 тысяч.
https://ria.ru/20241019/aviasoobschenie-1978863092.html
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ярославская область, михаил евраев, сво
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, СВО

Участники СВО проходят реабилитацию в госпитале ветеранов войн в Ярославле

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Участники СВО проходят комплексную реабилитацию в Ярославском областном госпитале ветеранов войн, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
По данным областного правительства, в понедельнике в госпитале ветеранов войн минздрав региона организовал профилактическую акцию, посвященную Всемирному дню борьбы с остеопорозом. Участники СВО в ее рамках прошли комплексное обследование, которое включало забор крови, консультацию врача центра остеопороза и денситометрию.
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Губернатор Евраев рассказал, что в Ярославской области создана и успешно работает эффективная система медицинской реабилитации участников СВО.
"Наши специалисты оказывают помощь по всем основным видам (лечения - ред.), особое внимание уделяя нарушениям опорно-двигательного аппарата и поражениям центральной нервной системы. Комплексное обследование и лечение проходят участники СВО в госпитале ветеранов войн. Каждому пациенту подбираются индивидуальный план реабилитации и программа диагностики", - подчеркнул глава региона.
По словам главврача госпиталя Елены Коротовой, в этом году в учреждении прошли лечение 30 ветеранов СВО.
"В среднем курс лечения длится 14-21 день. В тяжелых случаях применяем длительную реабилитацию – более 30 дней", – цитирует главврача правительство области.
Замглавы минздрава Ярославской области Наталья Морозова пояснила, что ежегодно в центре остеопороза госпиталя ветеранов войн проходят обследования более 8 тысяч жителей региона, процедуру денситометрии – около 10 тысяч человек. В этом году министерство ввело в эксплуатацию второй денситометр, что позволило увеличить число исследований до 12 тысяч.
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