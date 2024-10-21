https://ria.ru/20241021/yaroslavl-1979169314.html

Участники СВО проходят реабилитацию в госпитале ветеранов войн в Ярославле

Участники СВО проходят реабилитацию в госпитале ветеранов войн в Ярославле - РИА Новости, 21.10.2024

Участники СВО проходят реабилитацию в госпитале ветеранов войн в Ярославле

Участники СВО проходят комплексную реабилитацию в Ярославском областном госпитале ветеранов войн, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:05

2024-10-21T18:05

2024-10-21T18:05

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

сво

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Участники СВО проходят комплексную реабилитацию в Ярославском областном госпитале ветеранов войн, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По данным областного правительства, в понедельнике в госпитале ветеранов войн минздрав региона организовал профилактическую акцию, посвященную Всемирному дню борьбы с остеопорозом. Участники СВО в ее рамках прошли комплексное обследование, которое включало забор крови, консультацию врача центра остеопороза и денситометрию. Губернатор Евраев рассказал, что в Ярославской области создана и успешно работает эффективная система медицинской реабилитации участников СВО. "Наши специалисты оказывают помощь по всем основным видам (лечения - ред.), особое внимание уделяя нарушениям опорно-двигательного аппарата и поражениям центральной нервной системы. Комплексное обследование и лечение проходят участники СВО в госпитале ветеранов войн. Каждому пациенту подбираются индивидуальный план реабилитации и программа диагностики", - подчеркнул глава региона. По словам главврача госпиталя Елены Коротовой, в этом году в учреждении прошли лечение 30 ветеранов СВО. "В среднем курс лечения длится 14-21 день. В тяжелых случаях применяем длительную реабилитацию – более 30 дней", – цитирует главврача правительство области. Замглавы минздрава Ярославской области Наталья Морозова пояснила, что ежегодно в центре остеопороза госпиталя ветеранов войн проходят обследования более 8 тысяч жителей региона, процедуру денситометрии – около 10 тысяч человек. В этом году министерство ввело в эксплуатацию второй денситометр, что позволило увеличить число исследований до 12 тысяч.

https://ria.ru/20241019/aviasoobschenie-1978863092.html

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ярославская область, михаил евраев, сво