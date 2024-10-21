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Актриса Яковлева находится в больнице в состоянии средней тяжести - РИА Новости, 21.10.2024
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Шоубиз
 
15:59 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/yakovleva-1979139055.html
Актриса Яковлева находится в больнице в состоянии средней тяжести
Актриса Яковлева находится в больнице в состоянии средней тяжести - РИА Новости, 21.10.2024
Актриса Яковлева находится в больнице в состоянии средней тяжести
Актриса Алёна Яковлева находится в хирургическом отделении НИИ имени Склифосовского в Москве в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T15:59
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Актриса Алёна Яковлева находится в хирургическом отделении НИИ имени Склифосовского в Москве в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении. Ранее в СМИ появилась информация, что Яковлева была госпитализирована в НИИ имени Склифосовского с подозрением на аппендицит. "Находится в хирургическом отделении №1. Состояние средней тяжести", - сказал собеседник агентства.
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Актриса Яковлева находится в больнице в состоянии средней тяжести

Актриса Яковлева находится в хирургическом отделении НИИ имени Склифосовского

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктриса Алена Яковлева
Актриса Алена Яковлева - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актриса Алена Яковлева. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Актриса Алёна Яковлева находится в хирургическом отделении НИИ имени Склифосовского в Москве в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении.
Ранее в СМИ появилась информация, что Яковлева была госпитализирована в НИИ имени Склифосовского с подозрением на аппендицит.
"Находится в хирургическом отделении №1. Состояние средней тяжести", - сказал собеседник агентства.
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