https://ria.ru/20241021/yakovleva-1979139055.html
Актриса Яковлева находится в больнице в состоянии средней тяжести
Актриса Яковлева находится в больнице в состоянии средней тяжести - РИА Новости, 21.10.2024
Актриса Яковлева находится в больнице в состоянии средней тяжести
Актриса Алёна Яковлева находится в хирургическом отделении НИИ имени Склифосовского в Москве в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T15:59
2024-10-21T15:59
2024-10-21T15:59
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Актриса Алёна Яковлева находится в хирургическом отделении НИИ имени Склифосовского в Москве в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении. Ранее в СМИ появилась информация, что Яковлева была госпитализирована в НИИ имени Склифосовского с подозрением на аппендицит. "Находится в хирургическом отделении №1. Состояние средней тяжести", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241012/akter-1977782558.html
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москва, россия
Актриса Яковлева находится в больнице в состоянии средней тяжести
Актриса Яковлева находится в хирургическом отделении НИИ имени Склифосовского