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В Красноярске женщина обманула Wildberries на 1,2 миллиона рублей - РИА Новости, 21.10.2024
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14:07 21.10.2024 (обновлено: 14:32 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/wildberries-1979117404.html
В Красноярске женщина обманула Wildberries на 1,2 миллиона рублей
В Красноярске женщина обманула Wildberries на 1,2 миллиона рублей - РИА Новости, 21.10.2024
В Красноярске женщина обманула Wildberries на 1,2 миллиона рублей
Жительница Красноярска забрала товаров с Wildberries на 1,2 миллиона рублей, не заплатив ни рубля, сообщила прокуратура Красноярского края. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:07
2024-10-21T14:32
технологии
красноярск
красноярский край
россия
wildberries
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КРАСНОЯРСК, 21 окт — РИА Новости. Жительница Красноярска забрала товаров с Wildberries на 1,2 миллиона рублей, не заплатив ни рубля, сообщила прокуратура Красноярского края. По данным ведомства, 23-летняя девушка зарегистрировала аккаунт в Wildberries, выбрала способ оплаты и обнаружила необычный сбой в системе. Все, что она добавляла в "корзину", переходило в статус "оплачено". Красноярка не стала сообщать об ошибке в службу поддержки, вместо этого она решила забрать несколько недорогих товаров и проверить, будут ли списываться деньги с карты. Сбой в системе действительно позволил девушке забирать товары, не оплатив их. После этого она каждый день стала скупать различные товары — от косметики и постельного белья до дорогих смартфонов и золотых украшений. "Горе-покупательница ежедневно "покупала" все, что угодно ее душе. &lt;…&gt; Список закончился на сотне товаров и 1,2 миллиона рублей чека, когда интернет-магазин обнаружил сбой и заблокировал аккаунт пользовательницы. Украденное девушка продавала в других крупных интернет-магазинах и закрывала долги", — уточнили в ведомстве. Прокуратура утвердила обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Девушке грозит до десяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241015/jakutija-1978088728.html
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технологии, красноярск, красноярский край, россия, wildberries
Технологии, Красноярск, Красноярский край, Россия, Wildberries
В Красноярске женщина обманула Wildberries на 1,2 миллиона рублей

В Красноярске женщина обманула Wildberries на 1,2 миллиона рублей из-за сбоя

© Прокуратура Красноярского края/TelegramЖенщина из Красноярска, обманувшая Wildberries на 1,2 миллиона рублей
Женщина из Красноярска, обманувшая Wildberries на 1,2 миллиона рублей - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Прокуратура Красноярского края/Telegram
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КРАСНОЯРСК, 21 окт — РИА Новости. Жительница Красноярска забрала товаров с Wildberries на 1,2 миллиона рублей, не заплатив ни рубля, сообщила прокуратура Красноярского края.
По данным ведомства, 23-летняя девушка зарегистрировала аккаунт в Wildberries, выбрала способ оплаты и обнаружила необычный сбой в системе. Все, что она добавляла в "корзину", переходило в статус "оплачено". Красноярка не стала сообщать об ошибке в службу поддержки, вместо этого она решила забрать несколько недорогих товаров и проверить, будут ли списываться деньги с карты. Сбой в системе действительно позволил девушке забирать товары, не оплатив их. После этого она каждый день стала скупать различные товары — от косметики и постельного белья до дорогих смартфонов и золотых украшений.
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"Горе-покупательница ежедневно "покупала" все, что угодно ее душе. <…> Список закончился на сотне товаров и 1,2 миллиона рублей чека, когда интернет-магазин обнаружил сбой и заблокировал аккаунт пользовательницы. Украденное девушка продавала в других крупных интернет-магазинах и закрывала долги", — уточнили в ведомстве.
Прокуратура утвердила обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Девушке грозит до десяти лет лишения свободы.
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