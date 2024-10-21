https://ria.ru/20241021/wildberries-1979117404.html

В Красноярске женщина обманула Wildberries на 1,2 миллиона рублей

В Красноярске женщина обманула Wildberries на 1,2 миллиона рублей - РИА Новости, 21.10.2024

В Красноярске женщина обманула Wildberries на 1,2 миллиона рублей

Жительница Красноярска забрала товаров с Wildberries на 1,2 миллиона рублей, не заплатив ни рубля, сообщила прокуратура Красноярского края. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T14:07

2024-10-21T14:07

2024-10-21T14:32

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КРАСНОЯРСК, 21 окт — РИА Новости. Жительница Красноярска забрала товаров с Wildberries на 1,2 миллиона рублей, не заплатив ни рубля, сообщила прокуратура Красноярского края. По данным ведомства, 23-летняя девушка зарегистрировала аккаунт в Wildberries, выбрала способ оплаты и обнаружила необычный сбой в системе. Все, что она добавляла в "корзину", переходило в статус "оплачено". Красноярка не стала сообщать об ошибке в службу поддержки, вместо этого она решила забрать несколько недорогих товаров и проверить, будут ли списываться деньги с карты. Сбой в системе действительно позволил девушке забирать товары, не оплатив их. После этого она каждый день стала скупать различные товары — от косметики и постельного белья до дорогих смартфонов и золотых украшений. "Горе-покупательница ежедневно "покупала" все, что угодно ее душе. <…> Список закончился на сотне товаров и 1,2 миллиона рублей чека, когда интернет-магазин обнаружил сбой и заблокировал аккаунт пользовательницы. Украденное девушка продавала в других крупных интернет-магазинах и закрывала долги", — уточнили в ведомстве. Прокуратура утвердила обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20241015/jakutija-1978088728.html

https://ria.ru/20241018/peterburg-1978734981.html

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технологии, красноярск, красноярский край, россия, wildberries