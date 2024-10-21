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В Черниговской области прогремели взрывы, сообщают СМИ
В Черниговской области прогремели взрывы, сообщают СМИ - РИА Новости, 21.10.2024
В Черниговской области прогремели взрывы, сообщают СМИ
Взрывы прозвучали в Черниговской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T01:27
2024-10-21T01:27
2024-10-21T01:27
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Черниговской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. "Черниговская область - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черниговской области звучит воздушная тревога. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Киеве, Житомирской, Ровенской, а также Черкасской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Черниговской области прогремели взрывы, сообщают СМИ
СМИ: в Черниговской области прогремели взрывы