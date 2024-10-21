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В Молдавии наблюдатели ОБСЕ позитивно оценили процесс выборов - РИА Новости, 21.10.2024
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17:33 21.10.2024 (обновлено: 17:46 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/vybory-1979160507.html
В Молдавии наблюдатели ОБСЕ позитивно оценили процесс выборов
В Молдавии наблюдатели ОБСЕ позитивно оценили процесс выборов - РИА Новости, 21.10.2024
В Молдавии наблюдатели ОБСЕ позитивно оценили процесс выборов
Представитель миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Урсула Гачек заявила, что наблюдатели позитивно оценивают процесс РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T17:33
2024-10-21T17:46
в мире
молдавия
россия
гагаузия
майя санду
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бюро по демократическим институтам и правам человека
обсе
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Представитель миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Урсула Гачек заявила, что наблюдатели позитивно оценивают процесс голосования в Молдавии на выборах президента и на референдуме о евроинтеграции. "Мы оценили процедуру голосования позитивно, процесс голосования шел хорошо, бюллетени были доступны на языках нацменьшинств. Были незначительные процедурные нарушения. Мы зафиксировали несколько инцидентов, вроде давления на избирателей или влияние на них", - заявила в понедельник на брифинге Гачек. Она отметила, что наблюдатели изучили, насколько законодательная база по избирательному праву соответствует международным стандартам. К нормам проведения выборов президента у наблюдателей вопросов не было, а вот с референдумом, по ее словам, не все так однозначно. "Многочисленные изменения были внесены прямо перед выборами без консультаций. Нет международных стандартов, которые запрещают проводить выборы и референдум, однако их совмещение предоставило дополнительные преимущества для тех, кто участвовал сразу в двух избирательных процессах в виде дополнительного времени на телевидении и дополнительных фондов", - пояснила Гачек. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,41% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,31% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,07%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом. В рамках прошедшего 20 октября референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". По данным ЦИК, после обработки 99% протоколов с участков евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%. Согласно местному законодательству, центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдума передает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты. Постановление, принятое вследствие республиканского референдума, публикуется в специальном выпуске законодательного вестника - Официального монитора Республики Молдова.
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979150673.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, евросоюз, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Евросоюз, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ, Выборы в Молдавии — 2024
В Молдавии наблюдатели ОБСЕ позитивно оценили процесс выборов

Наблюдатели ОБСЕ позитивно оценили выборы президента и референдум в Молдавии

© AP Photo / Nicolae DumitracheИзбиратель и сотрудница избирательной комиссии во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Кишиневе
Избиратель и сотрудница избирательной комиссии во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Nicolae Dumitrache
Избиратель и сотрудница избирательной комиссии во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Представитель миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Урсула Гачек заявила, что наблюдатели позитивно оценивают процесс голосования в Молдавии на выборах президента и на референдуме о евроинтеграции.
"Мы оценили процедуру голосования позитивно, процесс голосования шел хорошо, бюллетени были доступны на языках нацменьшинств. Были незначительные процедурные нарушения. Мы зафиксировали несколько инцидентов, вроде давления на избирателей или влияние на них", - заявила в понедельник на брифинге Гачек.
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Она отметила, что наблюдатели изучили, насколько законодательная база по избирательному праву соответствует международным стандартам. К нормам проведения выборов президента у наблюдателей вопросов не было, а вот с референдумом, по ее словам, не все так однозначно.
"Многочисленные изменения были внесены прямо перед выборами без консультаций. Нет международных стандартов, которые запрещают проводить выборы и референдум, однако их совмещение предоставило дополнительные преимущества для тех, кто участвовал сразу в двух избирательных процессах в виде дополнительного времени на телевидении и дополнительных фондов", - пояснила Гачек.
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Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,41% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,31% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,07%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
В рамках прошедшего 20 октября референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". По данным ЦИК, после обработки 99% протоколов с участков евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%.
Согласно местному законодательству, центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдума передает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты. Постановление, принятое вследствие республиканского референдума, публикуется в специальном выпуске законодательного вестника - Официального монитора Республики Молдова.
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