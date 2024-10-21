https://ria.ru/20241021/vybory-1979160507.html

В Молдавии наблюдатели ОБСЕ позитивно оценили процесс выборов

В Молдавии наблюдатели ОБСЕ позитивно оценили процесс выборов - РИА Новости, 21.10.2024

В Молдавии наблюдатели ОБСЕ позитивно оценили процесс выборов

Представитель миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Урсула Гачек заявила, что наблюдатели позитивно оценивают процесс РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T17:33

2024-10-21T17:33

2024-10-21T17:46

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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Представитель миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Урсула Гачек заявила, что наблюдатели позитивно оценивают процесс голосования в Молдавии на выборах президента и на референдуме о евроинтеграции. "Мы оценили процедуру голосования позитивно, процесс голосования шел хорошо, бюллетени были доступны на языках нацменьшинств. Были незначительные процедурные нарушения. Мы зафиксировали несколько инцидентов, вроде давления на избирателей или влияние на них", - заявила в понедельник на брифинге Гачек. Она отметила, что наблюдатели изучили, насколько законодательная база по избирательному праву соответствует международным стандартам. К нормам проведения выборов президента у наблюдателей вопросов не было, а вот с референдумом, по ее словам, не все так однозначно. "Многочисленные изменения были внесены прямо перед выборами без консультаций. Нет международных стандартов, которые запрещают проводить выборы и референдум, однако их совмещение предоставило дополнительные преимущества для тех, кто участвовал сразу в двух избирательных процессах в виде дополнительного времени на телевидении и дополнительных фондов", - пояснила Гачек. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,41% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,31% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,07%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом. В рамках прошедшего 20 октября референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". По данным ЦИК, после обработки 99% протоколов с участков евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%. Согласно местному законодательству, центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдума передает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты. Постановление, принятое вследствие республиканского референдума, публикуется в специальном выпуске законодательного вестника - Официального монитора Республики Молдова.

https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979150673.html

https://ria.ru/20241020/nabljudateli-1978954951.html

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