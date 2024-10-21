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Вучич рассказал об условиях сделки с Россией по газу на эту зиму - РИА Новости, 21.10.2024
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23:55 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/vuchich-1979218834.html
Вучич рассказал об условиях сделки с Россией по газу на эту зиму
Вучич рассказал об условиях сделки с Россией по газу на эту зиму - РИА Новости, 21.10.2024
Вучич рассказал об условиях сделки с Россией по газу на эту зиму
Президент Сербии Александр Вучич рассказал в телеэфире об условиях сделки с российской стороной по поставкам газа на предстоящую зиму, по его словам, цены и... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T23:55
2024-10-21T23:55
экономика
цены на нефть
сербия
россия
венгрия
александр вучич
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БЕЛГРАД, 21 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич рассказал в телеэфире об условиях сделки с российской стороной по поставкам газа на предстоящую зиму, по его словам, цены и условия "очень хорошие". Глава сербского государства 20 октября провел первый за 2,5 года телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого поблагодарил его за договоренность о поставках дополнительных объемов газа Сербии зимой. "На эту зиму смогли обеспечить по следующей формуле: в сутки шесть миллионов кубометров газа, плюс два миллиона для российских компаний, которые его потребляют в Сербии "Петрохемия" и ТЭС Панчево, а также ТЭЦ Нови-Сад. Мы говорили и о дополнительных "гибких" трех миллионах кубометров газа. Цены, о которых мы смогли договориться с российской стороной, очень хорошие", - заявил сербский лидер в понедельник в эфире Радио и телевидения Сербии. По его словам, при согласовании условий сделки и цен на газ, российская сторона "была честна". "Шесть миллионов кубометров будут по "нефтяной формуле"… если цена на голландской бирже TTF сегодня 440 долларов за 1000 кубометров газа, то цена для нас была бы 323 доллара. Это каждый день меняется, но в любом случае цена намного ниже той, которая на TTF. На два дополнительных миллиона кубометров тоже, а на еще три миллиона кубометров 70% биржевой цены и 30% по "нефтяной формуле". Это ниже биржевой цены, и я очень благодарен российской стороне", - подчеркнул Вучич. По его словам когда в Сербии наступают пики потребления газа в отопительный сезон, расходуется до 17 миллионов кубометров газа в сутки, том числе из резервов в Венгрии и в подземном хранилище газа Банатски-Двор. По данным сербского президента, на данный момент там запасено 645 миллионов кубометров, "так что граждане могут не беспокоиться".
https://ria.ru/20241019/sotrudnichestvo-1978929354.html
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экономика, цены на нефть, сербия, россия, венгрия, александр вучич, владимир путин
Экономика, Цены на нефть, Сербия, Россия, Венгрия, Александр Вучич, Владимир Путин
Вучич рассказал об условиях сделки с Россией по газу на эту зиму

Вучич о сделке с РФ по поставкам газа на эту зиму: цены и условия очень хорошие

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 21 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич рассказал в телеэфире об условиях сделки с российской стороной по поставкам газа на предстоящую зиму, по его словам, цены и условия "очень хорошие".
Глава сербского государства 20 октября провел первый за 2,5 года телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого поблагодарил его за договоренность о поставках дополнительных объемов газа Сербии зимой.
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"На эту зиму смогли обеспечить по следующей формуле: в сутки шесть миллионов кубометров газа, плюс два миллиона для российских компаний, которые его потребляют в Сербии "Петрохемия" и ТЭС Панчево, а также ТЭЦ Нови-Сад. Мы говорили и о дополнительных "гибких" трех миллионах кубометров газа. Цены, о которых мы смогли договориться с российской стороной, очень хорошие", - заявил сербский лидер в понедельник в эфире Радио и телевидения Сербии.
По его словам, при согласовании условий сделки и цен на газ, российская сторона "была честна".
«
"Шесть миллионов кубометров будут по "нефтяной формуле"… если цена на голландской бирже TTF сегодня 440 долларов за 1000 кубометров газа, то цена для нас была бы 323 доллара. Это каждый день меняется, но в любом случае цена намного ниже той, которая на TTF. На два дополнительных миллиона кубометров тоже, а на еще три миллиона кубометров 70% биржевой цены и 30% по "нефтяной формуле". Это ниже биржевой цены, и я очень благодарен российской стороне", - подчеркнул Вучич.
По его словам когда в Сербии наступают пики потребления газа в отопительный сезон, расходуется до 17 миллионов кубометров газа в сутки, том числе из резервов в Венгрии и в подземном хранилище газа Банатски-Двор. По данным сербского президента, на данный момент там запасено 645 миллионов кубометров, "так что граждане могут не беспокоиться".
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