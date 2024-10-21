https://ria.ru/20241021/vuchich-1979208174.html
Вучич объяснил, почему не участвует в саммите БРИКС в Казани
Вучич объяснил, почему не участвует в саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 21.10.2024
Вучич объяснил, почему не участвует в саммите БРИКС в Казани
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не участвует в саммите БРИКС в Казани 22-24 октября, поскольку ранее договорился о визите с премьером Польши... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T22:01
2024-10-21T22:01
2024-10-21T22:01
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БЕЛГРАД, 21 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не участвует в саммите БРИКС в Казани 22-24 октября, поскольку ранее договорился о визите с премьером Польши Дональдом Туском, премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, однако, даже если бы не было этих встреч, ему очень тяжело было бы приехать в Россию. Сербский лидер ранее пообещал 20-21 октября сообщить, примет ли он участие в саммите БРИКС, по его словам любое решение оппоненты обернут против него. "В тот же момент, когда я получил приглашение президента (РФ Владимира - ред.) Путина, сказал российскому послу, что в предыдущие дни договаривался с Туском, и он подтвердил свой визит, он приезжает послезавтра… В среду приезжает Дональд Туск и к нему присоединяется Кириакос Мицотакис, наш греческий друг, на следующий вечер в Белград прибывает глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и остается тут два дня. Я был честен с президентом Путиным и сказал ему: господин президент, даже если бы не было этих визитов, мне бы было очень трудно приехать из-за разных вещей, которые вы знаете, и верю - понимаете Сербию", - заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии в понедельник, напомнив, что Сербия не присоединилась к европейским санкциям против РФ.
https://ria.ru/20241021/ushakov-1979176776.html
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в мире, сербия, россия, казань, дональд туск, александр вучич, кириакос мицотакис, брикс, еврокомиссия, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Сербия, Россия, Казань, Дональд Туск, Александр Вучич, Кириакос Мицотакис, БРИКС, Еврокомиссия, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Вучич объяснил, почему не участвует в саммите БРИКС в Казани
Президент Сербии Вучич объяснил, почему не участвует в саммите БРИКС в Казани