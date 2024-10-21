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ФАС возбудила дело против ВТБ из-за нарушений в рекламе
ФАС возбудила дело против ВТБ из-за нарушений в рекламе - РИА Новости, 21.10.2024
ФАС возбудила дело против ВТБ из-за нарушений в рекламе
Федеральная антимонопольная служба завела дело в отношении ВТБ по признакам нарушений в рекламе, сообщило ведомство. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T10:56
2024-10-21T10:56
2024-10-21T13:33
экономика
россия
москва
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба завела дело в отношении ВТБ по признакам нарушений в рекламе, сообщило ведомство."Служба возбудила дело в отношении банка. В случае установления нарушения организации грозит штраф", — подчеркнули в ФАС.Там отметили, что банк в рекламе вклада не уточнил сведения "о существенных условиях финансовой услуги". В ведомстве пояснили, что ранее поступила жалоба на рекламу ВТБ, которая транслировалась на конструкции в Москве. В ней крупным шрифтом демонстрировалась привлекательная для потребителей информация о ставке по вкладу 20%, однако данные об условиях, влияющих на сумму доходов, транслировались в рекламном видеоролике в течение короткого времени трудным для восприятия способом. По мнению Федеральной антимонопольной службы, такие действия могут ввести потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения Закона о рекламе.
https://ria.ru/20240624/sber-1955043681.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Москва, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС возбудила дело против ВТБ из-за нарушений в рекламе
ФАС возбудила дело против ВТБ из-за нарушений в рекламе вклада