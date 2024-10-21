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ВСУ обстреляли Шебекино и Новую Таволжанку - РИА Новости, 21.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:08 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/vsu-1979182694.html
ВСУ обстреляли Шебекино и Новую Таволжанку
ВСУ обстреляли Шебекино и Новую Таволжанку - РИА Новости, 21.10.2024
ВСУ обстреляли Шебекино и Новую Таволжанку
Украинские войска повторно в понедельник обстреляли город Шебекино и село Новая Таволжанка, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T19:08
2024-10-21T19:08
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска повторно в понедельник обстреляли город Шебекино и село Новая Таволжанка, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ранее в понедельник глава региона сообщил, что ВСУ обстреляли город Шебекино, села Новая Таволжанка и Вознесеновка Шебекинского округа. В результате три мирных жителя пострадали. "Город Шебекино и село Новая Таволжанка подверглись повторным атакам со стороны ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. В городе Шебекино в результате прямого попадания снаряда в частном доме пробита крыша. В шести частных домах повреждены остекление, кровли, фасады и заборы. Также есть повреждения на линиях газо- и электроснабжения", - написал Гладков. Он добавил, что в селе Новая Таволжанка при сбросе взрывного устройства с беспилотника на легковой автомобиль было повреждено транспортное средство.
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ обстреляли Шебекино и Новую Таволжанку

Гладков: ВСУ повторно обстреляли Шебекино и Новую Таволжанку, пострадавших нет

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска повторно в понедельник обстреляли город Шебекино и село Новая Таволжанка, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ранее в понедельник глава региона сообщил, что ВСУ обстреляли город Шебекино, села Новая Таволжанка и Вознесеновка Шебекинского округа. В результате три мирных жителя пострадали.
"Город Шебекино и село Новая Таволжанка подверглись повторным атакам со стороны ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. В городе Шебекино в результате прямого попадания снаряда в частном доме пробита крыша. В шести частных домах повреждены остекление, кровли, фасады и заборы. Также есть повреждения на линиях газо- и электроснабжения", - написал Гладков.
Он добавил, что в селе Новая Таволжанка при сбросе взрывного устройства с беспилотника на легковой автомобиль было повреждено транспортное средство.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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