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ВСУ обстреляли Шебекино и Новую Таволжанку

ВСУ обстреляли Шебекино и Новую Таволжанку - РИА Новости, 21.10.2024

ВСУ обстреляли Шебекино и Новую Таволжанку

Украинские войска повторно в понедельник обстреляли город Шебекино и село Новая Таволжанка, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T19:08

2024-10-21T19:08

2024-10-21T19:08

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

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БЕЛГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска повторно в понедельник обстреляли город Шебекино и село Новая Таволжанка, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ранее в понедельник глава региона сообщил, что ВСУ обстреляли город Шебекино, села Новая Таволжанка и Вознесеновка Шебекинского округа. В результате три мирных жителя пострадали. "Город Шебекино и село Новая Таволжанка подверглись повторным атакам со стороны ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. В городе Шебекино в результате прямого попадания снаряда в частном доме пробита крыша. В шести частных домах повреждены остекление, кровли, фасады и заборы. Также есть повреждения на линиях газо- и электроснабжения", - написал Гладков. Он добавил, что в селе Новая Таволжанка при сбросе взрывного устройства с беспилотника на легковой автомобиль было повреждено транспортное средство.

https://ria.ru/20241021/vsu-1979067122.html

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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия