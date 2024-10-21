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ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 21.10.2024
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки два кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T18:15
2024-10-21T18:15
2024-10-21T18:15
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки два кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.40 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241010/gorlovka-1977205101.html
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска выпустили по Горловке два кассетных снаряда натовского калибра