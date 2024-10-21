Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал двоих солдат ВСУ за преступления в Курской области - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:32 21.10.2024 (обновлено: 18:26 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/vsu-1979147685.html
Суд арестовал двоих солдат ВСУ за преступления в Курской области
Суд арестовал двоих солдат ВСУ за преступления в Курской области - РИА Новости, 21.10.2024
Суд арестовал двоих солдат ВСУ за преступления в Курской области
Двоих солдат ВСУ Виталия Панченко и Ивана Дмитракова, против которых в сентябре возбудили дело за преступления в Курской области, задержали и арестовали,... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T16:32
2024-10-21T18:26
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964220447_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1a70ffc957eb12545ec49f19b33040bc.jpg
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Двоих солдат ВСУ Виталия Панченко и Ивана Дмитракова, против которых в сентябре возбудили дело за преступления в Курской области, задержали и арестовали, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК.&quot;Главным военным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении солдат 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталия Панченко и Ивана Дмитракова. &lt;...&gt; По ходатайству военных следственных органов СК России суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу&quot;, — отметили в ведомстве.Боевиков подозревают в покушении на убийство, совершении теракта, посягательстве на жизнь правоохранителя, применении насилия к представителю власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, незаконном пересечении госграницы России и совершении иных преступлений. Кроме того, Панченко подозревают в похищении человека и мародерстве.По данным СК, 7 августа вооруженные Панченко и Дмитраков, используя также взрывные устройства и военную технику, незаконно пересекли российскую границу. Находясь на территории страны, они неоднократно стреляли на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению, стремясь устрашить население, причинить ущерб и дестабилизировать работу органов власти.Кроме того, Панченко, действуя совместно с другими украинскими военнослужащими, применяя силу и угрожая оружием, силой поместил трех россиян в кузов грузового автомобиля, после чего их вывезли на территорию Украины.&quot;Повторно нарушив государственную границу, Панченко, наряду с другими военнослужащими Украины, действуя из корыстной заинтересованности, не вызванной необходимостью, безвозмездно изъял продукты питания из продовольственного магазина в городе Судже Курской области. В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий Панченко и Дмитраков задержаны&quot;, — подчеркнули в ГВСУ СК.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241011/kursk-1977653729.html
https://ria.ru/20241018/volontery-1978642014.html
https://ria.ru/20230713/gosizmena-1883927402.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964220447_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_282aacda6670afa1e1eb4921b737af24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Украина
Суд арестовал двоих солдат ВСУ за преступления в Курской области

Солдат ВСУ, обвиняемых в преступлениях в Курской области, задержали и арестовали

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Двоих солдат ВСУ Виталия Панченко и Ивана Дмитракова, против которых в сентябре возбудили дело за преступления в Курской области, задержали и арестовали, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК.
«

"Главным военным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении солдат 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталия Панченко и Ивана Дмитракова. <...> По ходатайству военных следственных органов СК России суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу", — отметили в ведомстве.

Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
В Курске арестовали военных ВСУ, которые незаконно пересекли границу
11 октября, 17:33
Боевиков подозревают в покушении на убийство, совершении теракта, посягательстве на жизнь правоохранителя, применении насилия к представителю власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, незаконном пересечении госграницы России и совершении иных преступлений. Кроме того, Панченко подозревают в похищении человека и мародерстве.
По данным СК, 7 августа вооруженные Панченко и Дмитраков, используя также взрывные устройства и военную технику, незаконно пересекли российскую границу. Находясь на территории страны, они неоднократно стреляли на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению, стремясь устрашить население, причинить ущерб и дестабилизировать работу органов власти.
Волонтеры с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
В ВСУ платят за убийство курских волонтеров, заявил доброволец
18 октября, 06:37
Кроме того, Панченко, действуя совместно с другими украинскими военнослужащими, применяя силу и угрожая оружием, силой поместил трех россиян в кузов грузового автомобиля, после чего их вывезли на территорию Украины.
«

"Повторно нарушив государственную границу, Панченко, наряду с другими военнослужащими Украины, действуя из корыстной заинтересованности, не вызванной необходимостью, безвозмездно изъял продукты питания из продовольственного магазина в городе Судже Курской области. В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий Панченко и Дмитраков задержаны", — подчеркнули в ГВСУ СК.

Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Во Владимирской области арестовали мужчину, желавшего вступить в ВСУ
13 июля 2023, 11:49
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)РоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала