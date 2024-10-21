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Суд арестовал двоих солдат ВСУ за преступления в Курской области
Суд арестовал двоих солдат ВСУ за преступления в Курской области - РИА Новости, 21.10.2024
Суд арестовал двоих солдат ВСУ за преступления в Курской области
Двоих солдат ВСУ Виталия Панченко и Ивана Дмитракова, против которых в сентябре возбудили дело за преступления в Курской области, задержали и арестовали,... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T16:32
2024-10-21T16:32
2024-10-21T18:26
специальная военная операция на украине
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курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Двоих солдат ВСУ Виталия Панченко и Ивана Дмитракова, против которых в сентябре возбудили дело за преступления в Курской области, задержали и арестовали, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК."Главным военным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении солдат 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталия Панченко и Ивана Дмитракова. <...> По ходатайству военных следственных органов СК России суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу", — отметили в ведомстве.Боевиков подозревают в покушении на убийство, совершении теракта, посягательстве на жизнь правоохранителя, применении насилия к представителю власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, незаконном пересечении госграницы России и совершении иных преступлений. Кроме того, Панченко подозревают в похищении человека и мародерстве.По данным СК, 7 августа вооруженные Панченко и Дмитраков, используя также взрывные устройства и военную технику, незаконно пересекли российскую границу. Находясь на территории страны, они неоднократно стреляли на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению, стремясь устрашить население, причинить ущерб и дестабилизировать работу органов власти.Кроме того, Панченко, действуя совместно с другими украинскими военнослужащими, применяя силу и угрожая оружием, силой поместил трех россиян в кузов грузового автомобиля, после чего их вывезли на территорию Украины."Повторно нарушив государственную границу, Панченко, наряду с другими военнослужащими Украины, действуя из корыстной заинтересованности, не вызванной необходимостью, безвозмездно изъял продукты питания из продовольственного магазина в городе Судже Курской области. В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий Панченко и Дмитраков задержаны", — подчеркнули в ГВСУ СК.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241011/kursk-1977653729.html
https://ria.ru/20241018/volontery-1978642014.html
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происшествия, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Украина
Суд арестовал двоих солдат ВСУ за преступления в Курской области
Солдат ВСУ, обвиняемых в преступлениях в Курской области, задержали и арестовали