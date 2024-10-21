https://ria.ru/20241021/vsu-1979147685.html

Суд арестовал двоих солдат ВСУ за преступления в Курской области

Суд арестовал двоих солдат ВСУ за преступления в Курской области - РИА Новости, 21.10.2024

Суд арестовал двоих солдат ВСУ за преступления в Курской области

Двоих солдат ВСУ Виталия Панченко и Ивана Дмитракова, против которых в сентябре возбудили дело за преступления в Курской области, задержали и арестовали,... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T16:32

2024-10-21T16:32

2024-10-21T18:26

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

россия

украина

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Двоих солдат ВСУ Виталия Панченко и Ивана Дмитракова, против которых в сентябре возбудили дело за преступления в Курской области, задержали и арестовали, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК."Главным военным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении солдат 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталия Панченко и Ивана Дмитракова. <...> По ходатайству военных следственных органов СК России суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу", — отметили в ведомстве.Боевиков подозревают в покушении на убийство, совершении теракта, посягательстве на жизнь правоохранителя, применении насилия к представителю власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, незаконном пересечении госграницы России и совершении иных преступлений. Кроме того, Панченко подозревают в похищении человека и мародерстве.По данным СК, 7 августа вооруженные Панченко и Дмитраков, используя также взрывные устройства и военную технику, незаконно пересекли российскую границу. Находясь на территории страны, они неоднократно стреляли на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению, стремясь устрашить население, причинить ущерб и дестабилизировать работу органов власти.Кроме того, Панченко, действуя совместно с другими украинскими военнослужащими, применяя силу и угрожая оружием, силой поместил трех россиян в кузов грузового автомобиля, после чего их вывезли на территорию Украины."Повторно нарушив государственную границу, Панченко, наряду с другими военнослужащими Украины, действуя из корыстной заинтересованности, не вызванной необходимостью, безвозмездно изъял продукты питания из продовольственного магазина в городе Судже Курской области. В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий Панченко и Дмитраков задержаны", — подчеркнули в ГВСУ СК.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241011/kursk-1977653729.html

https://ria.ru/20241018/volontery-1978642014.html

https://ria.ru/20230713/gosizmena-1883927402.html

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происшествия, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия, украина