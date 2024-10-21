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ВСУ допускают, что Курахово скоро попадет в окружение ВС России, пишут СМИ
ВСУ допускают, что Курахово скоро попадет в окружение ВС России, пишут СМИ - РИА Новости, 21.10.2024
ВСУ допускают, что Курахово скоро попадет в окружение ВС России, пишут СМИ
Украинские военные допускают, что населенный пункт Курахово, находящийся в ДНР, скоро попадет в окружение российских войск, пишет испанская газета Pais. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:16
2024-10-21T14:16
2024-10-21T15:28
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украинские военные допускают, что населенный пункт Курахово, находящийся в ДНР, скоро попадет в окружение российских войск, пишет испанская газета Pais. "Вероятно, скоро мы увидим, что Курахово постигнет та же участь - окружение русскими", - сказал изданию замкомандующего одного из батальонов 46-й воздушно-десантной бригады ВСУ Евгений Чурбанов, напомнив о ситуации с Авдеевкой и Угледаром. Военный также заявил, что самая большая проблема ВСУ в Курахово - нехватка личного состава. В Минобороны России 3 октября заявили, что в результате решительных действий подразделения группировки войск "Восток" взят под контроль Угледар. В феврале российские силы установили полный контроль над Авдеевкой, сообщало ведомство. Как заявлял ранее глава ДНР Денис Пушилин, освобождение Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Пушилин также отмечал, что под контроль перешли и многокилометровые подземные укрытия.
https://ria.ru/20241021/vsu-1979102552.html
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ВСУ допускают, что Курахово скоро попадет в окружение ВС России, пишут СМИ
Pais: ВСУ допускают, что Курахово скоро попадет в окружение российских войск