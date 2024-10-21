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ВСУ допускают, что Курахово скоро попадет в окружение ВС России, пишут СМИ - РИА Новости, 21.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:16 21.10.2024 (обновлено: 15:28 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/vsu-1979119330.html
ВСУ допускают, что Курахово скоро попадет в окружение ВС России, пишут СМИ
ВСУ допускают, что Курахово скоро попадет в окружение ВС России, пишут СМИ - РИА Новости, 21.10.2024
ВСУ допускают, что Курахово скоро попадет в окружение ВС России, пишут СМИ
Украинские военные допускают, что населенный пункт Курахово, находящийся в ДНР, скоро попадет в окружение российских войск, пишет испанская газета Pais. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:16
2024-10-21T15:28
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украинские военные допускают, что населенный пункт Курахово, находящийся в ДНР, скоро попадет в окружение российских войск, пишет испанская газета Pais. "Вероятно, скоро мы увидим, что Курахово постигнет та же участь - окружение русскими", - сказал изданию замкомандующего одного из батальонов 46-й воздушно-десантной бригады ВСУ Евгений Чурбанов, напомнив о ситуации с Авдеевкой и Угледаром. Военный также заявил, что самая большая проблема ВСУ в Курахово - нехватка личного состава. В Минобороны России 3 октября заявили, что в результате решительных действий подразделения группировки войск "Восток" взят под контроль Угледар. В феврале российские силы установили полный контроль над Авдеевкой, сообщало ведомство. Как заявлял ранее глава ДНР Денис Пушилин, освобождение Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Пушилин также отмечал, что под контроль перешли и многокилометровые подземные укрытия.
https://ria.ru/20241021/vsu-1979102552.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
ВСУ допускают, что Курахово скоро попадет в окружение ВС России, пишут СМИ

Pais: ВСУ допускают, что Курахово скоро попадет в окружение российских войск

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украинские военные допускают, что населенный пункт Курахово, находящийся в ДНР, скоро попадет в окружение российских войск, пишет испанская газета Pais.
"Вероятно, скоро мы увидим, что Курахово постигнет та же участь - окружение русскими", - сказал изданию замкомандующего одного из батальонов 46-й воздушно-десантной бригады ВСУ Евгений Чурбанов, напомнив о ситуации с Авдеевкой и Угледаром.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
ВСУ вынуждены отступать из-за нехватки военных, пишут СМИ
Вчера, 12:56
Военный также заявил, что самая большая проблема ВСУ в Курахово - нехватка личного состава.
В Минобороны России 3 октября заявили, что в результате решительных действий подразделения группировки войск "Восток" взят под контроль Угледар. В феврале российские силы установили полный контроль над Авдеевкой, сообщало ведомство.
Как заявлял ранее глава ДНР Денис Пушилин, освобождение Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Пушилин также отмечал, что под контроль перешли и многокилометровые подземные укрытия.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
"Может скоро рухнуть". СМИ рассказали, что произошло в рядах ВСУ
Вчера, 09:19
 
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