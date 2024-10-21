https://ria.ru/20241021/vsu-1979095233.html

Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение

Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 21.10.2024

Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение

Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, потери противника... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T12:05

2024-10-21T12:05

2024-10-21T12:09

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978303850_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_74efd6703a3dc049aa3b46878aaa14e3.jpg

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, потери противника составили до 350 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск, Новоосиново, Кругляковка, Новоплатоновка Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 350 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм гаубицу М777 и 105 мм орудие М119 производства США", - добавили в МО РФ.Кроме того, уничтожены три полевых склада с боеприпасами.

https://ria.ru/20241021/vsu-1979079487.html

россия

харьковская область

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, харьковская область, в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины