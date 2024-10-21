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Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 21.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:05 21.10.2024 (обновлено: 12:09 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/vsu-1979095233.html
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 21.10.2024
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, потери противника... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T12:05
2024-10-21T12:09
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, потери противника составили до 350 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск, Новоосиново, Кругляковка, Новоплатоновка Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 350 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм гаубицу М777 и 105 мм орудие М119 производства США", - добавили в МО РФ.Кроме того, уничтожены три полевых склада с боеприпасами.
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россия, харьковская область, в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, В мире, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение

ВСУ потеряли до 350 военных в зоне ответственности "Запада"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, потери противника составили до 350 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск, Новоосиново, Кругляковка, Новоплатоновка Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Противник потерял до 350 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм гаубицу М777 и 105 мм орудие М119 производства США", - добавили в МО РФ.
Кроме того, уничтожены три полевых склада с боеприпасами.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВ миреЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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