Рейтинг@Mail.ru
Солдаты хотят сбежать: украинский пленный рассказал, как ВСУ держат оборону - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:43 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/vsu-1979079487.html
Солдаты хотят сбежать: украинский пленный рассказал, как ВСУ держат оборону
Солдаты хотят сбежать: украинский пленный рассказал, как ВСУ держат оборону - РИА Новости, 21.10.2024
Солдаты хотят сбежать: украинский пленный рассказал, как ВСУ держат оборону
Украинское командование заставляет своих подчинённых держать оборону, даже если понятно, что сделать это нет возможности, многие солдаты ВСУ хотят сбежать,... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T10:43
2024-10-21T10:43
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украинское командование заставляет своих подчинённых держать оборону, даже если понятно, что сделать это нет возможности, многие солдаты ВСУ хотят сбежать, некоторым это удаётся, рассказал попавший в плен российским военным Александр Ковбасюк. "Я не знаю, как получилось. Мы же просили дать эвакуацию. Видим, что вчетвером мы не удержим. За что мне умирать, я работаю. Они там сами сидят, а людей на мясо толкают. Ну, просто хотел сбежать, ребята сбежали, так же и я хотел", - сказал Ковбасюк в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он заявил, что попал в армию после того, как его "прямо на трассе поймали" пока он шёл на работу: сотрудники военкомата насильно посадили его в автомобиль и пообещали отпустить на работу после обновления данных. "До этих пор иду на работу", - сыронизировал Ковбасюк. "Как собак привезли, так же и увозят на эти позиции. Привезли и выбросили, и сказали эту полосу держать вот, всё", - поведал он о том, как украинское командование ставит задачи военнослужащим.
https://ria.ru/20241019/spetsoperatsiya-1978899899.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2c0068cf40de1d6b48ee5e99f81620e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Солдаты хотят сбежать: украинский пленный рассказал, как ВСУ держат оборону

Украинский пленный: ребята сбежали, так же и я хотел

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украинское командование заставляет своих подчинённых держать оборону, даже если понятно, что сделать это нет возможности, многие солдаты ВСУ хотят сбежать, некоторым это удаётся, рассказал попавший в плен российским военным Александр Ковбасюк.
"Я не знаю, как получилось. Мы же просили дать эвакуацию. Видим, что вчетвером мы не удержим. За что мне умирать, я работаю. Они там сами сидят, а людей на мясо толкают. Ну, просто хотел сбежать, ребята сбежали, так же и я хотел", - сказал Ковбасюк в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Он заявил, что попал в армию после того, как его "прямо на трассе поймали" пока он шёл на работу: сотрудники военкомата насильно посадили его в автомобиль и пообещали отпустить на работу после обновления данных. "До этих пор иду на работу", - сыронизировал Ковбасюк.
"Как собак привезли, так же и увозят на эти позиции. Привезли и выбросили, и сказали эту полосу держать вот, всё", - поведал он о том, как украинское командование ставит задачи военнослужащим.
РСЗО 9К57 Ураган Центрального военного округа работает по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Пленный рассказал, как колонна ВСУ подорвалась на своем минном поле
19 октября, 17:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала