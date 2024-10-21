https://ria.ru/20241021/vsu-1979079487.html

Солдаты хотят сбежать: украинский пленный рассказал, как ВСУ держат оборону

Солдаты хотят сбежать: украинский пленный рассказал, как ВСУ держат оборону - РИА Новости, 21.10.2024

Солдаты хотят сбежать: украинский пленный рассказал, как ВСУ держат оборону

Украинское командование заставляет своих подчинённых держать оборону, даже если понятно, что сделать это нет возможности, многие солдаты ВСУ хотят сбежать,... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T10:43

2024-10-21T10:43

2024-10-21T10:43

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украинское командование заставляет своих подчинённых держать оборону, даже если понятно, что сделать это нет возможности, многие солдаты ВСУ хотят сбежать, некоторым это удаётся, рассказал попавший в плен российским военным Александр Ковбасюк. "Я не знаю, как получилось. Мы же просили дать эвакуацию. Видим, что вчетвером мы не удержим. За что мне умирать, я работаю. Они там сами сидят, а людей на мясо толкают. Ну, просто хотел сбежать, ребята сбежали, так же и я хотел", - сказал Ковбасюк в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он заявил, что попал в армию после того, как его "прямо на трассе поймали" пока он шёл на работу: сотрудники военкомата насильно посадили его в автомобиль и пообещали отпустить на работу после обновления данных. "До этих пор иду на работу", - сыронизировал Ковбасюк. "Как собак привезли, так же и увозят на эти позиции. Привезли и выбросили, и сказали эту полосу держать вот, всё", - поведал он о том, как украинское командование ставит задачи военнослужащим.

https://ria.ru/20241019/spetsoperatsiya-1978899899.html

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россия, вооруженные силы украины