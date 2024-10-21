https://ria.ru/20241021/vsu-1979067122.html

ВСУ выпустили по Белгородской области около 50 снарядов за сутки

ВСУ выпустили по Белгородской области около 50 снарядов за сутки - РИА Новости, 21.10.2024

ВСУ выпустили по Белгородской области около 50 снарядов за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 50 снарядов, два человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T09:44

2024-10-21T09:44

2024-10-21T09:44

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 50 снарядов, два человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 13 населенных пунктов в шести районах региона. Было выпущено 47 снарядов, а также зафиксировано 15 атак беспилотниками. В воскресенье пострадали двое мирных жителей, один из них находится в тяжелом состоянии. Дополнительно руководитель региона сообщил о женщине и 13-летнем ребенке, которые были ранены в результате атак ВСУ 19 октября. За отчетный период повреждены 18 частных домовладений, мастерская сельхозпредприятия, соцобъект и три автомобиля. "В Волоконовском районе село Тишанка и хутор Старый подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 7 боеприпасов, и атакам 4 БПЛА… В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Дроновка и Новостроевка-Вторая выпущены 17 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 2 беспилотника. Без пострадавших и повреждений. В Краснояружском районе по селу Графовка выпущены 14 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и один беспилотник", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что над Белгородом системой ПВО сбит один БПЛА самолётного типа. В городскую больницу обратилась женщина, получившая ранение 19 октября. После оказания помощи она направлена на амбулаторное лечение. В Борисовском районе по двум селам выпущено 5 дронов. В результате сброса взрывного устройства с беспилотника пострадали 2 мирных жителя. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Новая Таволжанка и хутору Балки выпущены 9 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 2 БПЛА. Повреждены 15 частных домовладений, один автомобиль и надворная постройка. В детскую областную клиническую больницу поступил 13-летний мальчик, пострадавший 19 октября при обстреле города Шебекино. Состояние ребёнка оценивается как средней степени тяжести", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20241020/ukraine-1979021764.html

https://ria.ru/20241021/nyt-1979063369.html

белгородская область

шебекино

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белгородская область, шебекино, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины