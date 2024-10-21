Подполье сообщило об ударах по местам дислокации офицеров ВСУ в Кривом Роге
Подполье: по местам дислокации офицеров ВСУ в Кривом Роге нанесли удары
© Фото : Национальная полиция УкраиныПоследствия удара по местам расположения офицеров ВСУ и высокопоставленных западных наемников в Кривом Роге. 20 октября 2024
© Фото : Национальная полиция Украины
Последствия удара по местам расположения офицеров ВСУ и высокопоставленных западных наемников в Кривом Роге. 20 октября 2024
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ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли серию ударов по местам расположения офицеров ВСУ и высокопоставленных западных наемников в Кривом Роге, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
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"Поздно вечером в субботу в Кривом Роге был прилет в гостиницу "Дружба". Там в рамках украинско-западной дружбы жили представители стран НАТО и некоторые украинские бандеровцы. Все в звании не ниже майора", — отметил он.
Собеседник агентства добавил, что накануне поздно вечером под удар попала гостиница "Центральная". Там, как отметил Лебедев, "тоже по некой "случайности" жили всякие бандеровские террористы немалого звания и их западные коллеги".
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"Даже недобитые вчера ночью военные тоже поселились в эту гостиницу", — уточнил он.
По словам Лебедева, при обоих ударах удалось ликвидировать военных ВСУ и наемников — информаторы сообщили об активной работе скорых и МЧС по сбору останков.
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В ночь на понедельник украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Кривом Роге на фоне воздушной тревоги в области.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.