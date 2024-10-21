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Подполье сообщило об ударах по местам дислокации офицеров ВСУ в Кривом Роге - РИА Новости, 21.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:13 21.10.2024 (обновлено: 09:43 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/vsu-1979062218.html
Подполье сообщило об ударах по местам дислокации офицеров ВСУ в Кривом Роге
Подполье сообщило об ударах по местам дислокации офицеров ВСУ в Кривом Роге - РИА Новости, 21.10.2024
Подполье сообщило об ударах по местам дислокации офицеров ВСУ в Кривом Роге
Российские войска нанесли серию ударов по местам расположения офицеров ВСУ и высокопоставленных западных наемников в Кривом Роге, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T09:13
2024-10-21T09:43
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
кривой рог
в мире
сергей лебедев
нато
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ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли серию ударов по местам расположения офицеров ВСУ и высокопоставленных западных наемников в Кривом Роге, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.&quot;Поздно вечером в субботу в Кривом Роге был прилет в гостиницу &quot;Дружба&quot;. Там в рамках украинско-западной дружбы жили представители стран НАТО и некоторые украинские бандеровцы. Все в звании не ниже майора&quot;, — отметил он.Собеседник агентства добавил, что накануне поздно вечером под удар попала гостиница "Центральная". Там, как отметил Лебедев, "тоже по некой "случайности" жили всякие бандеровские террористы немалого звания и их западные коллеги".&quot;Даже недобитые вчера ночью военные тоже поселились в эту гостиницу&quot;, — уточнил он.По словам Лебедева, при обоих ударах удалось ликвидировать военных ВСУ и наемников — информаторы сообщили об активной работе скорых и МЧС по сбору останков.В ночь на понедельник украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Кривом Роге на фоне воздушной тревоги в области.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241021/minoborony-1979050878.html
https://ria.ru/20241021/kiev-1979049257.html
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вооруженные силы украины, кривой рог, в мире, сергей лебедев, нато
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Кривой Рог, В мире, Сергей Лебедев, НАТО
Подполье сообщило об ударах по местам дислокации офицеров ВСУ в Кривом Роге

Подполье: по местам дислокации офицеров ВСУ в Кривом Роге нанесли удары

© Фото : Национальная полиция УкраиныПоследствия удара по местам расположения офицеров ВСУ и высокопоставленных западных наемников в Кривом Роге. 20 октября 2024
Последствия удара по местам расположения офицеров ВСУ и высокопоставленных западных наемников в Кривом Роге. 20 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фото : Национальная полиция Украины
Последствия удара по местам расположения офицеров ВСУ и высокопоставленных западных наемников в Кривом Роге. 20 октября 2024
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ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли серию ударов по местам расположения офицеров ВСУ и высокопоставленных западных наемников в Кривом Роге, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«

"Поздно вечером в субботу в Кривом Роге был прилет в гостиницу "Дружба". Там в рамках украинско-западной дружбы жили представители стран НАТО и некоторые украинские бандеровцы. Все в звании не ниже майора", — отметил он.

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Собеседник агентства добавил, что накануне поздно вечером под удар попала гостиница "Центральная". Там, как отметил Лебедев, "тоже по некой "случайности" жили всякие бандеровские террористы немалого звания и их западные коллеги".
«

"Даже недобитые вчера ночью военные тоже поселились в эту гостиницу", — уточнил он.

По словам Лебедева, при обоих ударах удалось ликвидировать военных ВСУ и наемников — информаторы сообщили об активной работе скорых и МЧС по сбору останков.
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В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКривой РогВ миреСергей ЛебедевНАТО
 
 
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