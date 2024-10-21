https://ria.ru/20241021/vsu-1979062218.html

Подполье сообщило об ударах по местам дислокации офицеров ВСУ в Кривом Роге

Подполье сообщило об ударах по местам дислокации офицеров ВСУ в Кривом Роге - РИА Новости, 21.10.2024

Подполье сообщило об ударах по местам дислокации офицеров ВСУ в Кривом Роге

Российские войска нанесли серию ударов по местам расположения офицеров ВСУ и высокопоставленных западных наемников в Кривом Роге, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T09:13

2024-10-21T09:13

2024-10-21T09:43

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

кривой рог

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сергей лебедев

нато

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ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли серию ударов по местам расположения офицеров ВСУ и высокопоставленных западных наемников в Кривом Роге, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Поздно вечером в субботу в Кривом Роге был прилет в гостиницу "Дружба". Там в рамках украинско-западной дружбы жили представители стран НАТО и некоторые украинские бандеровцы. Все в звании не ниже майора", — отметил он.Собеседник агентства добавил, что накануне поздно вечером под удар попала гостиница "Центральная". Там, как отметил Лебедев, "тоже по некой "случайности" жили всякие бандеровские террористы немалого звания и их западные коллеги"."Даже недобитые вчера ночью военные тоже поселились в эту гостиницу", — уточнил он.По словам Лебедева, при обоих ударах удалось ликвидировать военных ВСУ и наемников — информаторы сообщили об активной работе скорых и МЧС по сбору останков.В ночь на понедельник украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Кривом Роге на фоне воздушной тревоги в области.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241021/minoborony-1979050878.html

https://ria.ru/20241021/kiev-1979049257.html

https://ria.ru/20241021/nyt-1979063369.html

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вооруженные силы украины, кривой рог, в мире, сергей лебедев, нато