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Эксперт рассказала, с какими запросами обращаются к пластическим хирургам - РИА Новости, 21.10.2024
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03:58 21.10.2024
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Эксперт рассказала, с какими запросами обращаются к пластическим хирургам
Эксперт рассказала, с какими запросами обращаются к пластическим хирургам - РИА Новости, 21.10.2024
Эксперт рассказала, с какими запросами обращаются к пластическим хирургам
Чаще всего женщины обращаются к пластическим хирургам с запросами на пластику груди и лица, а мужчины, как правило, хотят исправить нос или сделать липосакцию,... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T03:58
2024-10-21T03:58
общество
россия
наталья мантурова
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Чаще всего женщины обращаются к пластическим хирургам с запросами на пластику груди и лица, а мужчины, как правило, хотят исправить нос или сделать липосакцию, рассказала в интервью РИА Новости главный внештатный специалист - пластический хирург Минздрава России, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова. "Если мы говорим про эстетическую медицину, то женщины наиболее часто обращаются с запросами на пластику груди, пластику носа и пластику лица", - сказала Мантурова. Она уточнила, что мужчины же наиболее часто приходят с запросом на пластику носа, липосакцию, пластику лица. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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общество, россия, наталья мантурова
Общество, Россия, Наталья Мантурова
Эксперт рассказала, с какими запросами обращаются к пластическим хирургам

Пластический хирург Мантурова: женщины чаще всего просят пластику груди и лица

© РИА Новости / Виталий БелоусовГлавный внештатный специалист пластический хирург Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения г. Москвы Наталья Мантурова
Главный внештатный специалист пластический хирург Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения г. Москвы Наталья Мантурова - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Главный внештатный специалист пластический хирург Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения г. Москвы Наталья Мантурова. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Чаще всего женщины обращаются к пластическим хирургам с запросами на пластику груди и лица, а мужчины, как правило, хотят исправить нос или сделать липосакцию, рассказала в интервью РИА Новости главный внештатный специалист - пластический хирург Минздрава России, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова.
"Если мы говорим про эстетическую медицину, то женщины наиболее часто обращаются с запросами на пластику груди, пластику носа и пластику лица", - сказала Мантурова.
Она уточнила, что мужчины же наиболее часто приходят с запросом на пластику носа, липосакцию, пластику лица.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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