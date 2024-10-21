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Эксперт рассказала, с какими запросами обращаются к пластическим хирургам

Эксперт рассказала, с какими запросами обращаются к пластическим хирургам - РИА Новости, 21.10.2024

Эксперт рассказала, с какими запросами обращаются к пластическим хирургам

Чаще всего женщины обращаются к пластическим хирургам с запросами на пластику груди и лица, а мужчины, как правило, хотят исправить нос или сделать липосакцию,... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T03:58

2024-10-21T03:58

2024-10-21T03:58

общество

россия

наталья мантурова

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Чаще всего женщины обращаются к пластическим хирургам с запросами на пластику груди и лица, а мужчины, как правило, хотят исправить нос или сделать липосакцию, рассказала в интервью РИА Новости главный внештатный специалист - пластический хирург Минздрава России, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова. "Если мы говорим про эстетическую медицину, то женщины наиболее часто обращаются с запросами на пластику груди, пластику носа и пластику лица", - сказала Мантурова. Она уточнила, что мужчины же наиболее часто приходят с запросом на пластику носа, липосакцию, пластику лица. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20240327/khirurg-1936208339.html

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2024

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общество, россия, наталья мантурова