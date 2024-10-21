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Володин рассказал, сколько из бюджета выделят детям и семьям - РИА Новости, 21.10.2024
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18:16 21.10.2024 (обновлено: 18:41 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/volodin-1979171599.html
Володин рассказал, сколько из бюджета выделят детям и семьям
Володин рассказал, сколько из бюджета выделят детям и семьям - РИА Новости, 21.10.2024
Володин рассказал, сколько из бюджета выделят детям и семьям
Расходы в проекте федерального бюджета на ближайшие три года превысят 10 триллионов рублей в сфере, касающейся семей с детьми, заявил председатель ГД Вячеслав... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T18:16
2024-10-21T18:41
россия
вячеслав володин
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общество
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Расходы в проекте федерального бюджета на ближайшие три года превысят 10 триллионов рублей в сфере, касающейся семей с детьми, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. "В ближайшие три года "детский" бюджет превысит 10 триллионов рублей, на выплату единого детского пособия предусмотрено более 4 триллионов рублей", - сказал Володин журналистам. Также, по его словам, на выплату материнского капитала предоставлено 1,7 триллиона рублей, размер которого ежегодно индексируется с учетом уровня инфляции, в том числе предусмотрена выплата остатка средств маткапитала, если он составляет не более 10 тысяч рублей. "37,5 миллиарда рублей будет выделено на поддержку региональных программ по повышению рождаемости в субъектах РФ, в которых суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 года ниже среднероссийского", - добавил председатель ГД. Он отметил, что приоритетом для Думы является выполнение социальных обязательств перед гражданами. Володин сообщил, что в первом чтении 24 октября пленарное заседание начнется в 10 утра и вопрос бюджета будет рассматриваться порядка шести часов.
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россия, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Володин рассказал, сколько из бюджета выделят детям и семьям

Володин: бюджет, рассчитанный на семьи, превысит десять триллионов рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Расходы в проекте федерального бюджета на ближайшие три года превысят 10 триллионов рублей в сфере, касающейся семей с детьми, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
"В ближайшие три года "детский" бюджет превысит 10 триллионов рублей, на выплату единого детского пособия предусмотрено более 4 триллионов рублей", - сказал Володин журналистам.
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Также, по его словам, на выплату материнского капитала предоставлено 1,7 триллиона рублей, размер которого ежегодно индексируется с учетом уровня инфляции, в том числе предусмотрена выплата остатка средств маткапитала, если он составляет не более 10 тысяч рублей.
"37,5 миллиарда рублей будет выделено на поддержку региональных программ по повышению рождаемости в субъектах РФ, в которых суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 года ниже среднероссийского", - добавил председатель ГД.
Он отметил, что приоритетом для Думы является выполнение социальных обязательств перед гражданами.
Володин сообщил, что в первом чтении 24 октября пленарное заседание начнется в 10 утра и вопрос бюджета будет рассматриваться порядка шести часов.
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