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Волочкова подаст новый иск по поводу своей пенсии - РИА Новости, 21.10.2024
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12:31 21.10.2024 (обновлено: 12:41 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/volochkova-1979099182.html
Волочкова подаст новый иск по поводу своей пенсии
Волочкова подаст новый иск по поводу своей пенсии - РИА Новости, 21.10.2024
Волочкова подаст новый иск по поводу своей пенсии
Балерина Анастасия Волочкова сообщила РИА Новости, что собирается подать новый иск по поводу своей пенсии, так как, по мнению артистки, за решение этого вопроса РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T12:31
2024-10-21T12:41
общество
москва
анастасия волочкова
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова сообщила РИА Новости, что собирается подать новый иск по поводу своей пенсии, так как, по мнению артистки, за решение этого вопроса нужно бороться. Ранее РИА Новости сообщили в Мещанском суде Москвы, что он не стал рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду. Волочкова сообщала, что подала иск о назначении пенсии, потому что ее стаж солистки балета вдвое превышает тот, с которого положена пенсия, но ее бывшие работодатели "потеряли стаж, выдав фальсифицированную трудовую книжку". "Собираемся, конечно. Этим занимаются мои адвокаты. Как только я это сделаю, сообщу об этом. За это нужно побороться, потому что это очень несправедливо", - сказала собеседница агентства. Согласно законодательству, балерина может получать пенсию спустя 15 лет стажа. Если же она не сможет подтвердить стаж в качестве солистки балета, то пенсия будет выплачиваться по общим основаниям - с 60 лет.
https://ria.ru/20240916/volochkova-1973068436.html
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общество, москва, анастасия волочкова
Общество, Москва, Анастасия Волочкова
Волочкова подаст новый иск по поводу своей пенсии

Балерина Волочкова собирается подать новый иск по поводу своей пенсии

© YesNoYes/YoutubeАнастасия Волочкова
Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© YesNoYes/Youtube
Анастасия Волочкова. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова сообщила РИА Новости, что собирается подать новый иск по поводу своей пенсии, так как, по мнению артистки, за решение этого вопроса нужно бороться.
Ранее РИА Новости сообщили в Мещанском суде Москвы, что он не стал рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду. Волочкова сообщала, что подала иск о назначении пенсии, потому что ее стаж солистки балета вдвое превышает тот, с которого положена пенсия, но ее бывшие работодатели "потеряли стаж, выдав фальсифицированную трудовую книжку".
"Собираемся, конечно. Этим занимаются мои адвокаты. Как только я это сделаю, сообщу об этом. За это нужно побороться, потому что это очень несправедливо", - сказала собеседница агентства.
Согласно законодательству, балерина может получать пенсию спустя 15 лет стажа. Если же она не сможет подтвердить стаж в качестве солистки балета, то пенсия будет выплачиваться по общим основаниям - с 60 лет.
Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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