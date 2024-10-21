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Влах обвинила молдавские власти в фальсификации результатов выборов

Влах обвинила молдавские власти в фальсификации результатов выборов - РИА Новости, 21.10.2024

Влах обвинила молдавские власти в фальсификации результатов выборов

Кандидат в президенты Молдавии на выборах в первом туре, экс-глава Гагаузии Ирина Влах заявила, что власти республики, оказывали давление на оппонентов в ходе... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T15:15

2024-10-21T15:15

2024-10-21T15:15

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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии на выборах в первом туре, экс-глава Гагаузии Ирина Влах заявила, что власти республики, оказывали давление на оппонентов в ходе предвыборной кампании, а также фальсифицировали результаты голосования, однако срок их правления истекает. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,01% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом. "Вместе с коллегами мы анализируем дополнительную информацию о фальсификациях в день выборов. Нам абсолютно ясно, что, помимо давления во время предвыборной кампании, представители власти, имея в своем распоряжении все рычаги, фальсифицировали результаты, в том числе в день голосования. Если бы не давление во время предвыборной кампании, если бы выборы не были сфальсифицированы в сам день выборов, мой результат был бы намного выше", - сказала Влах на брифинге. Она уверена, что нынешние власти пребывают в агонии и их время истекает. "У меня есть все основания говорить, что президентские выборы этого года представляют собой начало конца режима Майи Санду", - подчеркнула Влах, отметив, что в ближайшее время выйдет с несколькими важными заявлениями о действиях, которые намерена предпринять для спасения республики. Третье место по итогам первого тура занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,77% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,42%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,48%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,2% и 2,07% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,92%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).

https://ria.ru/20241021/moldavija-1979129469.html

https://ria.ru/20241021/moldavija-1979127279.html

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