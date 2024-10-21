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Влах обвинила молдавские власти в фальсификации результатов выборов - РИА Новости, 21.10.2024
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15:15 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/vlakh-1979131025.html
Влах обвинила молдавские власти в фальсификации результатов выборов
Влах обвинила молдавские власти в фальсификации результатов выборов - РИА Новости, 21.10.2024
Влах обвинила молдавские власти в фальсификации результатов выборов
Кандидат в президенты Молдавии на выборах в первом туре, экс-глава Гагаузии Ирина Влах заявила, что власти республики, оказывали давление на оппонентов в ходе... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T15:15
2024-10-21T15:15
в мире
молдавия
гагаузия
россия
ирина влах
майя санду
ренато усатый
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии на выборах в первом туре, экс-глава Гагаузии Ирина Влах заявила, что власти республики, оказывали давление на оппонентов в ходе предвыборной кампании, а также фальсифицировали результаты голосования, однако срок их правления истекает. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,01% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом. "Вместе с коллегами мы анализируем дополнительную информацию о фальсификациях в день выборов. Нам абсолютно ясно, что, помимо давления во время предвыборной кампании, представители власти, имея в своем распоряжении все рычаги, фальсифицировали результаты, в том числе в день голосования. Если бы не давление во время предвыборной кампании, если бы выборы не были сфальсифицированы в сам день выборов, мой результат был бы намного выше", - сказала Влах на брифинге. Она уверена, что нынешние власти пребывают в агонии и их время истекает. "У меня есть все основания говорить, что президентские выборы этого года представляют собой начало конца режима Майи Санду", - подчеркнула Влах, отметив, что в ближайшее время выйдет с несколькими важными заявлениями о действиях, которые намерена предпринять для спасения республики. Третье место по итогам первого тура занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,77% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,42%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,48%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,2% и 2,07% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,92%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).
https://ria.ru/20241021/moldavija-1979129469.html
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, ирина влах, майя санду, ренато усатый, евросоюз, снг, наша партия, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Ирина Влах, Майя Санду, Ренато Усатый, Евросоюз, СНГ, Наша партия, Выборы в Молдавии — 2024
Влах обвинила молдавские власти в фальсификации результатов выборов

Экс-глава Гагаузии: власти Молдавии оказывали давление на оппонентов на выборах

© Sputnik / Maxim TopalИрина Влах
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Sputnik / Maxim Topal
Ирина Влах. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии на выборах в первом туре, экс-глава Гагаузии Ирина Влах заявила, что власти республики, оказывали давление на оппонентов в ходе предвыборной кампании, а также фальсифицировали результаты голосования, однако срок их правления истекает.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,01% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
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"Вместе с коллегами мы анализируем дополнительную информацию о фальсификациях в день выборов. Нам абсолютно ясно, что, помимо давления во время предвыборной кампании, представители власти, имея в своем распоряжении все рычаги, фальсифицировали результаты, в том числе в день голосования. Если бы не давление во время предвыборной кампании, если бы выборы не были сфальсифицированы в сам день выборов, мой результат был бы намного выше", - сказала Влах на брифинге.
Она уверена, что нынешние власти пребывают в агонии и их время истекает. "У меня есть все основания говорить, что президентские выборы этого года представляют собой начало конца режима Майи Санду", - подчеркнула Влах, отметив, что в ближайшее время выйдет с несколькими важными заявлениями о действиях, которые намерена предпринять для спасения республики.
Третье место по итогам первого тура занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,77% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,42%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,48%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,2% и 2,07% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,92%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).
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В миреМолдавияГагаузияРоссияИрина ВлахМайя СандуРенато УсатыйЕвросоюзСНГНаша партияВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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