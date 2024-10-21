https://ria.ru/20241021/viber-1979085466.html
В работе Viber произошел сбой
В работе Viber произошел сбой - РИА Новости, 21.10.2024
В работе Viber произошел сбой
Российские пользователи Viber жалуются на работу мессенджера, по данным сервиса "Сбой.рф", зафиксировано более 1,5 тысячи жалоб, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T11:29
2024-10-21T11:29
2024-10-21T17:40
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российские пользователи Viber жалуются на работу мессенджера, по данным сервиса "Сбой.рф", зафиксировано более 1,5 тысячи жалоб, передает корреспондент РИА Новости. В свою очередь, согласно данным сервиса Downdetector, треть жалоб поступает от пользователей Свердловской области. Также в топ-5 вошли Челябинская область, Пермский край, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Самыми частыми жалобами стали сбой в работе мобильного приложения, оповещений, а также общий сбой. По данным сервиса "Сбой.рф", также наблюдаются жалобы на работу мессенджеров Telegram и WhatsApp, больше всего жалоб поступает из Москвы.
https://ria.ru/20241021/twitch-1979080102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, свердловская область, челябинская область, пермский край, telegram, whatsapp inc., viber
Технологии, Свердловская область, Челябинская область, Пермский край, Telegram, WhatsApp Inc., Viber
В работе Viber произошел сбой
"Сбой.рф": российские пользователи Viber пожаловались на работу мессенджера