https://ria.ru/20241021/viber-1979085466.html

В работе Viber произошел сбой

В работе Viber произошел сбой - РИА Новости, 21.10.2024

В работе Viber произошел сбой

Российские пользователи Viber жалуются на работу мессенджера, по данным сервиса "Сбой.рф", зафиксировано более 1,5 тысячи жалоб, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T11:29

2024-10-21T11:29

2024-10-21T17:40

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свердловская область

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российские пользователи Viber жалуются на работу мессенджера, по данным сервиса "Сбой.рф", зафиксировано более 1,5 тысячи жалоб, передает корреспондент РИА Новости. В свою очередь, согласно данным сервиса Downdetector, треть жалоб поступает от пользователей Свердловской области. Также в топ-5 вошли Челябинская область, Пермский край, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Самыми частыми жалобами стали сбой в работе мобильного приложения, оповещений, а также общий сбой. По данным сервиса "Сбой.рф", также наблюдаются жалобы на работу мессенджеров Telegram и WhatsApp, больше всего жалоб поступает из Москвы.

https://ria.ru/20241021/twitch-1979080102.html

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свердловская область

челябинская область

пермский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, свердловская область, челябинская область, пермский край, telegram, whatsapp inc., viber