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В работе Viber произошел сбой - РИА Новости, 21.10.2024
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11:29 21.10.2024 (обновлено: 17:40 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/viber-1979085466.html
В работе Viber произошел сбой
В работе Viber произошел сбой - РИА Новости, 21.10.2024
В работе Viber произошел сбой
Российские пользователи Viber жалуются на работу мессенджера, по данным сервиса "Сбой.рф", зафиксировано более 1,5 тысячи жалоб, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T11:29
2024-10-21T17:40
технологии
свердловская область
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viber
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российские пользователи Viber жалуются на работу мессенджера, по данным сервиса "Сбой.рф", зафиксировано более 1,5 тысячи жалоб, передает корреспондент РИА Новости. В свою очередь, согласно данным сервиса Downdetector, треть жалоб поступает от пользователей Свердловской области. Также в топ-5 вошли Челябинская область, Пермский край, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Самыми частыми жалобами стали сбой в работе мобильного приложения, оповещений, а также общий сбой. По данным сервиса "Сбой.рф", также наблюдаются жалобы на работу мессенджеров Telegram и WhatsApp, больше всего жалоб поступает из Москвы.
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технологии, свердловская область, челябинская область, пермский край, telegram, whatsapp inc., viber
Технологии, Свердловская область, Челябинская область, Пермский край, Telegram, WhatsApp Inc., Viber
В работе Viber произошел сбой

"Сбой.рф": российские пользователи Viber пожаловались на работу мессенджера

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Viber на экране смартфона
Логотип мессенджера Viber на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип мессенджера Viber на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российские пользователи Viber жалуются на работу мессенджера, по данным сервиса "Сбой.рф", зафиксировано более 1,5 тысячи жалоб, передает корреспондент РИА Новости.
В свою очередь, согласно данным сервиса Downdetector, треть жалоб поступает от пользователей Свердловской области. Также в топ-5 вошли Челябинская область, Пермский край, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.
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Самыми частыми жалобами стали сбой в работе мобильного приложения, оповещений, а также общий сбой.
По данным сервиса "Сбой.рф", также наблюдаются жалобы на работу мессенджеров Telegram и WhatsApp, больше всего жалоб поступает из Москвы.
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ТехнологииСвердловская областьЧелябинская областьПермский крайTelegramWhatsApp Inc.Viber
 
 
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