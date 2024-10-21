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При ЧП с вертолетом в США погибли несколько человек - РИА Новости, 21.10.2024
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08:27 21.10.2024 (обновлено: 09:26 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/vertolet-1979058486.html
При ЧП с вертолетом в США погибли несколько человек
При ЧП с вертолетом в США погибли несколько человек - РИА Новости, 21.10.2024
При ЧП с вертолетом в США погибли несколько человек
При ЧП с вертолетом и радиовышкой в Хьюстоне погибли несколько человек, передает телеканал NBC News со ссылкой на полицию. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T08:27
2024-10-21T09:26
в мире
хьюстон
сша
техас
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. При ЧП с вертолетом и радиовышкой в Хьюстоне погибли несколько человек, передает телеканал NBC News со ссылкой на полицию.Ранее местная пожарная служба сообщила, что вертолет врезался в радиобашню в городе Хьюстон в американском штате Техас."Несколько человек погибли в результате столкновения вертолета с радиовышкой в Хьюстоне в воскресенье вечером", — говорится в сообщении телеканала.Отмечается, что в результате инцидента вспыхнул крупный пожар. В полиции заявили, что на борту летательного аппарата находились четыре человека, среди них ребенок. По информации силовиков, никто из находившихся на земле не пострадал.Расследованием происшествия займутся Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB), а также Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
https://ria.ru/20241015/vertolet-1978161572.html
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Последствия аварии в Хьюстоне, где вертолет врезался в радиовышку
Последствия аварии в Хьюстоне, где вертолет врезался в радиовышку
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в мире, хьюстон, сша, техас
В мире, Хьюстон, США, Техас
При ЧП с вертолетом в США погибли несколько человек

NBC: в США несколько человек погибли в ЧП с вертолетом, врезавшимся в радиовышку

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. При ЧП с вертолетом и радиовышкой в Хьюстоне погибли несколько человек, передает телеканал NBC News со ссылкой на полицию.
Ранее местная пожарная служба сообщила, что вертолет врезался в радиобашню в городе Хьюстон в американском штате Техас.
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"Несколько человек погибли в результате столкновения вертолета с радиовышкой в Хьюстоне в воскресенье вечером", — говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что в результате инцидента вспыхнул крупный пожар.
В полиции заявили, что на борту летательного аппарата находились четыре человека, среди них ребенок. По информации силовиков, никто из находившихся на земле не пострадал.
Расследованием происшествия займутся Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB), а также Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
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