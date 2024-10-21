https://ria.ru/20241021/vertolet-1979058486.html

При ЧП с вертолетом в США погибли несколько человек

При ЧП с вертолетом в США погибли несколько человек - РИА Новости, 21.10.2024

При ЧП с вертолетом в США погибли несколько человек

При ЧП с вертолетом и радиовышкой в Хьюстоне погибли несколько человек, передает телеканал NBC News со ссылкой на полицию. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T08:27

2024-10-21T08:27

2024-10-21T09:26

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. При ЧП с вертолетом и радиовышкой в Хьюстоне погибли несколько человек, передает телеканал NBC News со ссылкой на полицию.Ранее местная пожарная служба сообщила, что вертолет врезался в радиобашню в городе Хьюстон в американском штате Техас."Несколько человек погибли в результате столкновения вертолета с радиовышкой в Хьюстоне в воскресенье вечером", — говорится в сообщении телеканала.Отмечается, что в результате инцидента вспыхнул крупный пожар. В полиции заявили, что на борту летательного аппарата находились четыре человека, среди них ребенок. По информации силовиков, никто из находившихся на земле не пострадал.Расследованием происшествия займутся Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB), а также Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

https://ria.ru/20241015/vertolet-1978161572.html

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Последствия аварии в Хьюстоне, где вертолет врезался в радиовышку Последствия аварии в Хьюстоне, где вертолет врезался в радиовышку 2024-10-21T08:27 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, хьюстон, сша, техас