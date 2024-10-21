https://ria.ru/20241021/vertolet-1979054360.html

В США вертолет врезался в радиобашню

В США вертолет врезался в радиобашню - РИА Новости, 21.10.2024

В США вертолет врезался в радиобашню

Вертолет врезался в радиобашню в городе Хьюстон в американском штате Техас, сообщает местная пожарная служба. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T06:45

2024-10-21T06:45

2024-10-21T08:49

в мире

техас

хьюстон

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вертолет врезался в радиобашню в городе Хьюстон в американском штате Техас, сообщает местная пожарная служба. "По предварительным данным, вертолет врезался в радиобашню около 19.54 (3.54 мск)", - говорится в сообщении пожарной службы города Хьюстон в соцсети Х. Согласно заявлению, пока неясно, есть ли пострадавшие или погибшие.

https://ria.ru/20241020/pirs-1978940541.html

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Последствия аварии в Хьюстоне, где вертолет врезался в радиовышку Последствия аварии в Хьюстоне, где вертолет врезался в радиовышку 2024-10-21T06:45 true PT0M29S

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в мире, техас, хьюстон