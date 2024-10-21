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В США вертолет врезался в радиобашню - РИА Новости, 21.10.2024
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06:45 21.10.2024 (обновлено: 08:49 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/vertolet-1979054360.html
В США вертолет врезался в радиобашню
В США вертолет врезался в радиобашню - РИА Новости, 21.10.2024
В США вертолет врезался в радиобашню
Вертолет врезался в радиобашню в городе Хьюстон в американском штате Техас, сообщает местная пожарная служба. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T06:45
2024-10-21T08:49
в мире
техас
хьюстон
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вертолет врезался в радиобашню в городе Хьюстон в американском штате Техас, сообщает местная пожарная служба. "По предварительным данным, вертолет врезался в радиобашню около 19.54 (3.54 мск)", - говорится в сообщении пожарной службы города Хьюстон в соцсети Х. Согласно заявлению, пока неясно, есть ли пострадавшие или погибшие.
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техас
хьюстон
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Последствия аварии в Хьюстоне, где вертолет врезался в радиовышку
Последствия аварии в Хьюстоне, где вертолет врезался в радиовышку
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в мире, техас, хьюстон
В мире, Техас, Хьюстон
В США вертолет врезался в радиобашню

В Техасе вертолет врезался в радиобашню, сообщают пожарные

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вертолет врезался в радиобашню в городе Хьюстон в американском штате Техас, сообщает местная пожарная служба.
"По предварительным данным, вертолет врезался в радиобашню около 19.54 (3.54 мск)", - говорится в сообщении пожарной службы города Хьюстон в соцсети Х.
Согласно заявлению, пока неясно, есть ли пострадавшие или погибшие.
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В миреТехасХьюстон
 
 
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