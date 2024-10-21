https://ria.ru/20241021/verbovschiki-1979062931.html

В Алтайском крае задержали двух вербовщиков террористов

В Алтайском крае задержали двух вербовщиков террористов - РИА Новости, 21.10.2024

В Алтайском крае задержали двух вербовщиков террористов

Двух вербовщиков террористов задержали и заключили под стражу в Алтайском крае, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T09:16

2024-10-21T09:16

2024-10-21T09:16

происшествия

россия

алтайский край

барнаул

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869373057_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_8222b2d74b387d23544a3913f102e749.jpg

БАРНАУЛ, 21 окт – РИА Новости. Двух вербовщиков террористов задержали и заключили под стражу в Алтайском крае, сообщили в СУСК по региону. "Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористической деятельности). По данным следствия, один из подозреваемых, 58-летний житель города Барнаула является участником экстремистской организации и приверженцем экстремистских взглядов. Прибыв два года назад на территорию края, он начал осуществлять вербовку граждан и склонять их к осуществлению террористической деятельности", - говорится в сообщении. Подозреваемый по второму уголовному делу 57-летний житель Первомайского района является участником террористического сообщества, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации. С января 2022 по октябрь 2024 года он осуществлял вербовку граждан для участия в террористическом сообществе. Отмечается, что деятельность вербовщиков пресекли сотрудники военной контрразведки ФСБ России. "По месту их (вербовщиков - ред) жительства проведены обыски. По ходатайству следователей СК судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, установление обстоятельств совершенных преступлений, а также иных фактов и эпизодов преступной деятельности подозреваемых", - говорится в сообщении СУСК.

https://ria.ru/20240916/vsu-1972894420.html

https://ria.ru/20240918/tatarstan-1973326840.html

россия

алтайский край

барнаул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, алтайский край, барнаул, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)