В Алтайском крае задержали двух вербовщиков террористов
В Алтайском крае сотрудники ФСБ задержали двух вербовщиков террористов
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БАРНАУЛ, 21 окт – РИА Новости. Двух вербовщиков террористов задержали и заключили под стражу в Алтайском крае, сообщили в СУСК по региону.
"Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористической деятельности). По данным следствия, один из подозреваемых, 58-летний житель города Барнаула является участником экстремистской организации и приверженцем экстремистских взглядов. Прибыв два года назад на территорию края, он начал осуществлять вербовку граждан и склонять их к осуществлению террористической деятельности", - говорится в сообщении.
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Подозреваемый по второму уголовному делу 57-летний житель Первомайского района является участником террористического сообщества, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации. С января 2022 по октябрь 2024 года он осуществлял вербовку граждан для участия в террористическом сообществе.
Отмечается, что деятельность вербовщиков пресекли сотрудники военной контрразведки ФСБ России.
"По месту их (вербовщиков - ред) жительства проведены обыски. По ходатайству следователей СК судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, установление обстоятельств совершенных преступлений, а также иных фактов и эпизодов преступной деятельности подозреваемых", - говорится в сообщении СУСК.
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