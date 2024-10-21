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В Алтайском крае задержали двух вербовщиков террористов - РИА Новости, 21.10.2024
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09:16 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/verbovschiki-1979062931.html
В Алтайском крае задержали двух вербовщиков террористов
В Алтайском крае задержали двух вербовщиков террористов - РИА Новости, 21.10.2024
В Алтайском крае задержали двух вербовщиков террористов
Двух вербовщиков террористов задержали и заключили под стражу в Алтайском крае, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T09:16
2024-10-21T09:16
происшествия
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барнаул
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БАРНАУЛ, 21 окт – РИА Новости. Двух вербовщиков террористов задержали и заключили под стражу в Алтайском крае, сообщили в СУСК по региону. "Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористической деятельности). По данным следствия, один из подозреваемых, 58-летний житель города Барнаула является участником экстремистской организации и приверженцем экстремистских взглядов. Прибыв два года назад на территорию края, он начал осуществлять вербовку граждан и склонять их к осуществлению террористической деятельности", - говорится в сообщении. Подозреваемый по второму уголовному делу 57-летний житель Первомайского района является участником террористического сообщества, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации. С января 2022 по октябрь 2024 года он осуществлял вербовку граждан для участия в террористическом сообществе. Отмечается, что деятельность вербовщиков пресекли сотрудники военной контрразведки ФСБ России. "По месту их (вербовщиков - ред) жительства проведены обыски. По ходатайству следователей СК судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, установление обстоятельств совершенных преступлений, а также иных фактов и эпизодов преступной деятельности подозреваемых", - говорится в сообщении СУСК.
https://ria.ru/20240916/vsu-1972894420.html
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происшествия, россия, алтайский край, барнаул, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Алтайский край, Барнаул, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Алтайском крае задержали двух вербовщиков террористов

В Алтайском крае сотрудники ФСБ задержали двух вербовщиков террористов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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БАРНАУЛ, 21 окт – РИА Новости. Двух вербовщиков террористов задержали и заключили под стражу в Алтайском крае, сообщили в СУСК по региону.
"Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористической деятельности). По данным следствия, один из подозреваемых, 58-летний житель города Барнаула является участником экстремистской организации и приверженцем экстремистских взглядов. Прибыв два года назад на территорию края, он начал осуществлять вербовку граждан и склонять их к осуществлению террористической деятельности", - говорится в сообщении.
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Подозреваемый по второму уголовному делу 57-летний житель Первомайского района является участником террористического сообщества, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации. С января 2022 по октябрь 2024 года он осуществлял вербовку граждан для участия в террористическом сообществе.
Отмечается, что деятельность вербовщиков пресекли сотрудники военной контрразведки ФСБ России.
"По месту их (вербовщиков - ред) жительства проведены обыски. По ходатайству следователей СК судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, установление обстоятельств совершенных преступлений, а также иных фактов и эпизодов преступной деятельности подозреваемых", - говорится в сообщении СУСК.
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