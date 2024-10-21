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На Кубани проведут бесплатный вебинар для предпринимателей швейной отрасли - РИА Новости, 21.10.2024
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Краснодарский край
 
23:43 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/vebinar-1979217126.html
На Кубани проведут бесплатный вебинар для предпринимателей швейной отрасли
На Кубани проведут бесплатный вебинар для предпринимателей швейной отрасли - РИА Новости, 21.10.2024
На Кубани проведут бесплатный вебинар для предпринимателей швейной отрасли
Бесплатный вебинар для швейного бизнеса проведут 23 октября в рамках господдержки предпринимателей Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T23:43
2024-10-21T23:43
краснодарский край
краснодарский край
экономика
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КРАСНОДАР, 21 окт – РИА Новости. Бесплатный вебинар для швейного бизнеса проведут 23 октября в рамках господдержки предпринимателей Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона. "Вебинар "Проблема поиска квалифицированных кадров для швейного бизнеса" организует Центр "Мой бизнес" 23 октября. Пройти бесплатное обучение могут предприятия, зарегистрированные в Краснодарском крае в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", - говорится в сообщении. Уточняется, что на вебинаре обсудят проблему поиска кадров для швейных производств в регионах и в целом по стране, уровень заработных плат для рабочих специальностей. Участников познакомят с инструментами взаимодействия с государством, а также эффективными программами стажировки в центрах обучения для представителей швейной отрасли. "Помимо актуальной информации о рынке труда, участники онлайн-встречи смогут задать интересующие вопросы, обсудить "узкие места" отрасли", – подчеркнула исполнительный директор Фонда развития бизнеса, ставшего организатором мероприятия в рамках программы поддержки МСП, Елена Пистунова.
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краснодарский край, экономика
Краснодарский край, Краснодарский край, Экономика

На Кубани проведут бесплатный вебинар для предпринимателей швейной отрасли

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСотрудница в цехе швейной фабрики
Сотрудница в цехе швейной фабрики - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Сотрудница в цехе швейной фабрики. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 21 окт – РИА Новости. Бесплатный вебинар для швейного бизнеса проведут 23 октября в рамках господдержки предпринимателей Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона.
«
"Вебинар "Проблема поиска квалифицированных кадров для швейного бизнеса" организует Центр "Мой бизнес" 23 октября. Пройти бесплатное обучение могут предприятия, зарегистрированные в Краснодарском крае в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на вебинаре обсудят проблему поиска кадров для швейных производств в регионах и в целом по стране, уровень заработных плат для рабочих специальностей. Участников познакомят с инструментами взаимодействия с государством, а также эффективными программами стажировки в центрах обучения для представителей швейной отрасли.
"Помимо актуальной информации о рынке труда, участники онлайн-встречи смогут задать интересующие вопросы, обсудить "узкие места" отрасли", – подчеркнула исполнительный директор Фонда развития бизнеса, ставшего организатором мероприятия в рамках программы поддержки МСП, Елена Пистунова.
 
Краснодарский крайКраснодарский крайЭкономика
 
 
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