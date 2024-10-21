https://ria.ru/20241021/vebinar-1979217126.html

На Кубани проведут бесплатный вебинар для предпринимателей швейной отрасли

На Кубани проведут бесплатный вебинар для предпринимателей швейной отрасли - РИА Новости, 21.10.2024

На Кубани проведут бесплатный вебинар для предпринимателей швейной отрасли

Бесплатный вебинар для швейного бизнеса проведут 23 октября в рамках господдержки предпринимателей Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T23:43

2024-10-21T23:43

2024-10-21T23:43

краснодарский край

краснодарский край

экономика

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КРАСНОДАР, 21 окт – РИА Новости. Бесплатный вебинар для швейного бизнеса проведут 23 октября в рамках господдержки предпринимателей Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона. "Вебинар "Проблема поиска квалифицированных кадров для швейного бизнеса" организует Центр "Мой бизнес" 23 октября. Пройти бесплатное обучение могут предприятия, зарегистрированные в Краснодарском крае в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", - говорится в сообщении. Уточняется, что на вебинаре обсудят проблему поиска кадров для швейных производств в регионах и в целом по стране, уровень заработных плат для рабочих специальностей. Участников познакомят с инструментами взаимодействия с государством, а также эффективными программами стажировки в центрах обучения для представителей швейной отрасли. "Помимо актуальной информации о рынке труда, участники онлайн-встречи смогут задать интересующие вопросы, обсудить "узкие места" отрасли", – подчеркнула исполнительный директор Фонда развития бизнеса, ставшего организатором мероприятия в рамках программы поддержки МСП, Елена Пистунова.

краснодарский край

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

краснодарский край, экономика