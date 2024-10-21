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На Урале задержали членов банды, незаконно добывавшей золото
На Урале задержали членов банды, незаконно добывавшей золото - РИА Новости, 21.10.2024
На Урале задержали членов банды, незаконно добывавшей золото
На Урале задержаны члены банды, незаконно добывавшей золото, при обысках найдены самородки и слитки на 300 миллионов рублей, сообщили в ЦОС ФСБ России. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T11:53
2024-10-21T11:53
2024-10-21T13:49
происшествия
россия
челябинская область
екатеринбург
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. На Урале задержаны члены банды, незаконно добывавшей золото, при обысках найдены самородки и слитки на 300 миллионов рублей, сообщили в ЦОС ФСБ России. "ФСБ России в Челябинской области задержаны участники межрегиональной преступной группы, специализировавшейся на незаконной добыче самородного золота на территории нескольких регионов России. При проведении оперативно-разыскных мероприятий и неотложных следственных действий у задержанных были изъяты золотые самородки и кустарно изготовленные слитки общей массой свыше 41 килограмма на сумму около 300 миллионов рублей, а также оборудование для добычи драгоценного металла", — говорится в сообщении. Отмечается, что получаемые драгоценные металлы сбывались в Екатеринбурге. По данному факту возбуждено дело о незаконном обороте драгоценных металлов, совершенном в крупном размере. Правоохранители устанавливают иные возможные факты противоправной деятельности.
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россия
челябинская область
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Самородки и слитки, незаконно добытые преступной группировкой на Урале
На Урале задержаны члены банды, незаконно добывавшей золото, при обысках найдены самородки и слитки на 300 млн рублей, сообщили в ФСБ. Там добавили, что получаемые драгоценные металлы сбывались в Екатеринбурге. По данному факту возбуждено дело о незаконном обороте драгоценных металлов, совершенном в крупном размере.
2024-10-21T11:53
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РИА Новости
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происшествия, россия, челябинская область, екатеринбург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Екатеринбург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Урале задержали членов банды, незаконно добывавшей золото
ФСБ: на Урале задержали банду, незаконно добывшую золото на 300 миллионов рублей