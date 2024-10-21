https://ria.ru/20241021/ural-1979092011.html

На Урале задержали членов банды, незаконно добывавшей золото

На Урале задержали членов банды, незаконно добывавшей золото - РИА Новости, 21.10.2024

На Урале задержали членов банды, незаконно добывавшей золото

На Урале задержаны члены банды, незаконно добывавшей золото, при обысках найдены самородки и слитки на 300 миллионов рублей, сообщили в ЦОС ФСБ России. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T11:53

2024-10-21T11:53

2024-10-21T13:49

происшествия

россия

челябинская область

екатеринбург

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. На Урале задержаны члены банды, незаконно добывавшей золото, при обысках найдены самородки и слитки на 300 миллионов рублей, сообщили в ЦОС ФСБ России. "ФСБ России в Челябинской области задержаны участники межрегиональной преступной группы, специализировавшейся на незаконной добыче самородного золота на территории нескольких регионов России. При проведении оперативно-разыскных мероприятий и неотложных следственных действий у задержанных были изъяты золотые самородки и кустарно изготовленные слитки общей массой свыше 41 килограмма на сумму около 300 миллионов рублей, а также оборудование для добычи драгоценного металла", — говорится в сообщении. Отмечается, что получаемые драгоценные металлы сбывались в Екатеринбурге. По данному факту возбуждено дело о незаконном обороте драгоценных металлов, совершенном в крупном размере. Правоохранители устанавливают иные возможные факты противоправной деятельности.

https://ria.ru/20240828/primore-1968906842.html

россия

челябинская область

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Самородки и слитки, незаконно добытые преступной группировкой на Урале На Урале задержаны члены банды, незаконно добывавшей золото, при обысках найдены самородки и слитки на 300 млн рублей, сообщили в ФСБ. Там добавили, что получаемые драгоценные металлы сбывались в Екатеринбурге. По данному факту возбуждено дело о незаконном обороте драгоценных металлов, совершенном в крупном размере. 2024-10-21T11:53 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, челябинская область, екатеринбург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)