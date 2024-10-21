https://ria.ru/20241021/upts-1979214070.html

Главврач запретил лечить пострадавших при штурме собора УПЦ, заявил Дмитрук

Главврач запретил лечить пострадавших при штурме собора УПЦ, заявил Дмитрук - РИА Новости, 21.10.2024

Главврач запретил лечить пострадавших при штурме собора УПЦ, заявил Дмитрук

Главврач городской больницы в Черкассах на Украине запретил госпитализировать и оказывать первую медпомощь прихожанам и священнослужителям, пострадавшим при... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T22:57

2024-10-21T22:57

2024-10-21T22:57

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Главврач городской больницы в Черкассах на Украине запретил госпитализировать и оказывать первую медпомощь прихожанам и священнослужителям, пострадавшим при силовом захвате собора канонической Украинской православной церкви, заявил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Черкасская епархия УПЦ 17 октября сообщила, что раскольники из "ПЦУ" со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Первый штурм прихожане, священнослужители и настоятель храма митрополит Черкасский Феодосий отбили. Среди прихожан и священнослужителей есть пострадавшие: у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Феодосия ударили по голове, он госпитализирован. По информации Черкасской епархии, у него диагностировали сотрясение мозга и ожоги. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. "Александр Федорук - главврач третьей городской больницы Черкасс. После побоища в Михайловском соборе этот нелюдь лично отдал приказ всему медперсоналу не госпитализировать верующих УПЦ, зверски избитых псами Зеленского. Более того, медикам запретили оказывать пострадавшим первую медицинскую помощь и даже снимать побои", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. По его словам, за медпомощью в больницу с травмами обратились около 20 человек, но их не впустили. Госпитализировали только пожилого монаха Нектария. "Верующих с тяжелыми травмами вынудили искать помощь в частных клиниках, в государственных их послали куда подальше. Кто не смог себе позволить дорогостоящее лечение, обращались в государственные больницы, но уже в частном порядке. Как пострадавших во время захвата собора их отказывались госпитализировать… Митрополит Феодосий, который лично защищал свой собор, получил очень серьезные травмы: ожоги лица и глаз, сотрясение мозга. И он вынужден лечиться дома", - отметил Дмитрук. Он добавил, что эти данные направит в правоохранительные органы, руководству украинского парламента, уполномоченному по правам человека. Депутат настаивает на проведении служебного расследования в связи "с преступными действиями" главврача больницы Федорука. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.

https://ria.ru/20241020/upts-1979028045.html

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черкассы, украина, россия, украинская православная церковь, верховная рада украины, московский патриархат, ситуация вокруг упц, происшествия