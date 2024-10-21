Захваченный собор УПЦ в Черкассах передадут в собственность государства
Мэр: захваченный сторонниками ПЦУ собор УПЦ в Черкассах передадут государству
© СоцсетиПопытка захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео
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Попытка захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Захваченный сторонниками раскольнической структуры "Православная церковь Украины" Архангело-Михайловский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви в Черкассах передадут в собственность государства, сообщил в понедельник мэр города Анатолий Бондаренко.
Черкасская епархия УПЦ 17 октября сообщила, что раскольники из "ПЦУ" со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Первый штурм прихожане, священнослужители и настоятель храма митрополит Черкасский Феодосий отбили. Среди прихожан и священнослужителей есть пострадавшие: у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Феодосия ударили по голове, он госпитализирован. По информации Черкасской епархии, у митрополита диагностировали сотрясение мозга и ожоги. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.
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"Относительно Свято-Михайловского собора. Храм будет принадлежать общине Черкасс. Сейчас мной дано поручение начать оформление документов, чтобы собор и все здания, которые там есть, стали коммунальной собственностью", - написал Бондаренко в своем Telegram-канале.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
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