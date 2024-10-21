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На Украине увидели признаки обрушения фронта у ВСУ

На Украине увидели признаки обрушения фронта у ВСУ - РИА Новости, 21.10.2024

На Украине увидели признаки обрушения фронта у ВСУ

У ВСУ наблюдаются признаки обрушения фронта, ресурсов для решения этой проблемы у Киева нет, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в видео на своем... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T19:19

2024-10-21T19:19

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. У ВСУ наблюдаются признаки обрушения фронта, ресурсов для решения этой проблемы у Киева нет, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в видео на своем YouTube-канале."Или замораживание линии фронта, или он обрушится. Другого выхода нет. <...> Будет ли у нас сейчас обрушение фронта? Отдельные признаки есть, так называемый тактический кризис на разных направлениях", — сказал он.В числе основных проблем ВСУ Стариков назвал нехватку высокотехнологичного вооружения, а также мотивированных военнослужащих. По его словам, новоприбывшие украинские военные не отличаются высоким уровнем боевой готовности.В прошлый четверг бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обвинил Запад в провалах украинских войск в 2023 году на поле боя из-за недостаточных поставок вооружений. Он заявил, что страна оказалась в состоянии затяжной войны, выйти из которой практически невозможно.В начале месяца Генштаб ВСУ также назвал сложной обстановку на линии фронта и признал превосходство российских войск.Третьего октября российское Минобороны отчиталось об освобождении Угледара — последнего крупного опорного пункта ВСУ на Южнодонецком направлении. После этого группировка "Восток" продолжила движение к Богоявленке, тесня противника и развивая успех.Российские войска продвигаются и на других направлениях. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, они уже берут в клещи Кураховку и Селидово, а в Торецке занята фактически вся многоэтажная застройка.Накануне, как сообщали в Минобороны, группировки "Восток" и "Юг" освободили село Зоряное Первое и поселок Золотая Нива в ДНР. Противник потерял за сутки в общей сложности почти две тысячи солдат убитыми и ранеными и десятки единиц техники.

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