https://ria.ru/20241021/ukraina-1979180708.html

На Украине заявили об очень глубоком демографическом кризисе

На Украине заявили об очень глубоком демографическом кризисе - РИА Новости, 21.10.2024

На Украине заявили об очень глубоком демографическом кризисе

Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла обезлюдение Украины из-за большого количества пожилых жителей и... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:57

2024-10-21T18:57

2024-10-21T19:13

в мире

украина

элла либанова

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_8576531a8b45bd49222d829519830806.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла обезлюдение Украины из-за большого количества пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости, по ее словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны людей. На прошлой неделе Владимир Зеленский, отвечая на вопрос об опасениях по поводу возможного оттока молодежи из страны в случае дальнейшего снижения возраста мобилизованных, признал, что молодежь продолжает бежать с Украины. "Только одно я могу сказать с полной уверенностью - обезлюдение неизбежно. Это так, даже если нам чудом удастся вернуть добрых 4 миллиона человек, которые покинули страну. Оно (обезлюдение - ред.) неизбежно, потому что у нас пожилое население", - заявила Либанова в интервью немецкому журналу Spiegel. Как отметила демограф, на Украине сейчас очень глубокий демографический кризис и низкий коэффициент рождаемости. "На территории, которую контролирует Украина, проживает только 30 миллионов человек... Коэффициент рождаемости на Украине очень низкий. Последние достоверные данные были получены в 2021 году... В то время этот показатель составлял 1,2 ребенка на одну женщину, в том числе и потому, что мы уже ощущали последствия коронавируса. По нашим оценкам, с тех пор этот показатель снизился до уровня ниже одного (ребенка на женщину - ред.)", - утверждает Либанова. Ранее Либанова заявляла о том, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.

https://ria.ru/20240807/ukraina-1964539855.html

https://ria.ru/20240713/naselenie-1959474352.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, элла либанова, владимир зеленский