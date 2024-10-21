https://ria.ru/20241021/ukraina-1979130254.html

Остин объявил о выделении Украине пакета помощи на 400 миллионов долларов

Остин объявил о выделении Украине пакета помощи на 400 миллионов долларов - РИА Новости, 21.10.2024

Остин объявил о выделении Украине пакета помощи на 400 миллионов долларов

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Киев объявил о выделении пакета военных поставок Украине на 400 миллионов долларов, сообщает в среду агентство... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T15:13

2024-10-21T15:13

2024-10-21T16:04

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Киев объявил о выделении пакета военных поставок Украине на 400 миллионов долларов, сообщает в среду агентство Укринформ."Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать поддержку Украины. Сегодня я хочу объявить о выделении президентского пакета помощи на 400 миллионов долларов на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины", - приводит слова Остина агентство.Остин добавил, что хотел бы еще раз созвать контактную группу по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", и отметил, что Вашингтон продолжат помогать Киеву.По данным украинского издания "Страна.ua", в новый пакет помощи США, помимо всего прочего, войдут боеприпасы для HIMARS; 155 мм и 105 мм артиллерийские боеприпасы; снаряды для минометов различных калибров; противотанковые системы Javelin и AT-4; бронетранспортеры M113; спутниковое коммуникационное оборудование; стрелковое оружие и боеприпасы.Ранее в понедельник Пентагон опубликовал заявление о визите министра обороны США Ллойда Остина на Украину. В публикации на сайте ведомства уточнялось, что Остин встретится с руководством Украины и подчеркнет обязательства США по оказанию Киеву военной помощи. Кроме того, газета Wall Street Journal сообщала, что глава Пентагона в ходе визита на Украину не объявит о новой военной помощи и не даст разрешение ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241021/ostin-1979094453.html

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978402190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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