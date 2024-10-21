https://ria.ru/20241021/ukraina-1979114823.html

В Минобороны Украины заявили о нехватке людей

В Минобороны Украины заявили о нехватке людей - РИА Новости, 21.10.2024

В Минобороны Украины заявили о нехватке людей

В минобороны Украины признают, что основная проблема Киева сейчас не в вооружении, а в нехватке людей, никто не хочет вступать в ряды ВСУ, а в скором времени... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T13:58

2024-10-21T13:58

2024-10-21T14:00

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В минобороны Украины признают, что основная проблема Киева сейчас не в вооружении, а в нехватке людей, никто не хочет вступать в ряды ВСУ, а в скором времени некем будет воевать, пишет испанская газета Pais со ссылкой на представителя пресс-службы украинского ведомства. "Проблема сейчас не в вооружении, а в людях. Никто не хочет идти в армию. Бригады заявляют нам, что не могут провести ротацию, что они истощены. В скором времени не будет людей, чтобы воевать", - приводит издание слова главы миссии, прибывшей от минобороны Украины в населенный пункт Улаклы, чтобы посетить подразделения. Ранее украинские СМИ неоднократно сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241017/zaluzhnyy-1978590833.html

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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины