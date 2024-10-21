Уилан уклонился от ответа на прямой вопрос о шпионаже
Уилан уклонился от ответа на вопрос о шпионаже в интервью телеканалу CBS
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Приговоренный в РФ к тюремному сроку за шпионаж и вернувшийся в США в рамках обмена американец Пол Уилан в интервью телеканалу CBS уклонился от прямого ответа на вопрос о сотрудничестве с иностранными государствами, пообещав рассказать об этом в своей будущей книге.
"Это те вопросы, которые я обсужу в книге. Это не то, во что я хочу сейчас вдаваться", - заявил Уилан в ответ на вопрос о том, сотрудничал ли он с каким-либо из государств, в том числе с теми, где он владеет гражданством - США, Великобритания, Канада и Ирландия.
В ответ на просьбу раскрыть причины, почему он был пойман российскими правоохранительными органами, когда ему на флеш-накопителе передавали данные о ФСБ, Уилан также заявил, что "эту ситуацию он объяснит в книге".
При этом он отрицает, что когда-либо был секретным агентом и работал на разведывательное управление министерства обороны США. Он подтвердил, что ранее работал морским пехотинцем и был полицейским офицером, а потом - директором по безопасности в американском производителе автомобильных комплектующих BorgWarner.
Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
В августе 2024 года в рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США, среди которых был Уилан. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
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