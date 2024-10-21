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Израильские ВВС атаковали жилой дом напротив крупнейшей больницы в Бейруте

Израильские ВВС атаковали жилой дом напротив крупнейшей больницы в Бейруте - РИА Новости, 22.10.2024

Израильские ВВС атаковали жилой дом напротив крупнейшей больницы в Бейруте

Израильская авиация атаковала жилой дом рядом с больницей имени Рафика Харири в Бейруте, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-21T23:25

2024-10-21T23:25

2024-10-22T01:04

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БЕЙРУТ, 21 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Израильская авиация атаковала жилой дом рядом с больницей имени Рафика Харири в Бейруте, сообщил корреспондент РИА Новости.При ударе погибли четыре человека, включая ребенка, еще 24 получили ранения, уточнили в центре по чрезвычайным ситуациям.К месту атаки прибыло более 15 карет скорой помощи и две пожарные машины.Спасатели оперативно разгребают завалы в поисках выживших и эвакуируют тела погибших.Район удара оцеплен силовиками и вооруженными бойцами движения "Хезболла".Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС, десяткам тысяч жителей пришлось эвакуироваться.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших — мирные жители, в том числе дети.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.При этом под авиаудары ЦАХАЛ неоднократно попадали гражданские объекты, в том числе больницы, лагеря беженцев и жилые дома, а также исторические и архитектурные памятники. Кроме того, израильская армия неоднократно обстреливала позиции миротворцев ООН.Число жертв ударов ЦАХАЛ приблизилось к двум с половиной тысячам человек. Более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома, из них только 250 тысяч удалось обеспечить местами в пунктах временного размещения в разных регионах страны. Около 400 тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию, более восьми тысяч — в Ирак. Без доступа к чистой воде в Ливане остались более 260 тысяч человек.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана. При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, а их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".

https://ria.ru/20241021/livan-1979190525.html

https://ria.ru/20241020/livan-1979034361.html

https://ria.ru/20241016/tramp-1978211085.html

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Наталья Макарова

в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, армия обороны израиля (цахал), израиль, рафик харири, хезболла