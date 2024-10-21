https://ria.ru/20241021/udar-1979206505.html

"Хезболла" нанесла ракетный удар по базе военной разведки Израиля

"Хезболла" нанесла ракетный удар по базе военной разведки Израиля - РИА Новости, 21.10.2024

"Хезболла" нанесла ракетный удар по базе военной разведки Израиля

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетный удар по базе Глилот военной разведки Израиля в пригороде Тель-Авива, сообщается в заявлении пресс-службы... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T21:44

2024-10-21T21:44

2024-10-21T21:44

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 21 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетный удар по базе Глилот военной разведки Израиля в пригороде Тель-Авива, сообщается в заявлении пресс-службы движения в понедельник. "Бойцы исламского сопротивления атаковали высокоточными ракетами базу Глилот, принадлежащую военной разведке в пригороде Тель-Авива", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

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Наталья Макарова

в мире, израиль, тель-авив, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024