https://ria.ru/20241021/udar-1979206505.html
"Хезболла" нанесла ракетный удар по базе военной разведки Израиля
"Хезболла" нанесла ракетный удар по базе военной разведки Израиля - РИА Новости, 21.10.2024
"Хезболла" нанесла ракетный удар по базе военной разведки Израиля
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетный удар по базе Глилот военной разведки Израиля в пригороде Тель-Авива, сообщается в заявлении пресс-службы... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T21:44
2024-10-21T21:44
2024-10-21T21:44
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БЕЙРУТ, 21 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетный удар по базе Глилот военной разведки Израиля в пригороде Тель-Авива, сообщается в заявлении пресс-службы движения в понедельник. "Бойцы исламского сопротивления атаковали высокоточными ракетами базу Глилот, принадлежащую военной разведке в пригороде Тель-Авива", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, тель-авив, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Тель-Авив, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" нанесла ракетный удар по базе военной разведки Израиля
"Хезболлах" нанесла ракетный удар по базе Глилот военной разведки Израиля