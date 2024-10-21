https://ria.ru/20241021/ubiystvo-1979081037.html

Житель Архангельска убил ребенка, матери которого было 15 лет

Житель Архангельска убил ребенка, матери которого было 15 лет - РИА Новости, 21.10.2024

Житель Архангельска убил ребенка, матери которого было 15 лет

Следователи направили в суд дело 19-летнего жителя Архангельска, который обвиняется в том, что оставил умирать в лесу сына, которого его 15-летняя подруга... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T10:55

2024-10-21T10:55

2024-10-21T11:30

происшествия

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архангельск

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МУРМАНСК, 21 окт – РИА Новости. Следователи направили в суд дело 19-летнего жителя Архангельска, который обвиняется в том, что оставил умирать в лесу сына, которого его 15-летняя подруга родила в торговом центре, сообщили в региональном СУСК РФ. Этот случай вызвал в регионе широкий резонанс. В августе 2023 года молодой человек, узнав от 15-летней девушки, что она в общественном туалете торгового центра в городе Архангельске родила от него ребенка, приехал в ТЦ. "Желая скрыть факт рождения сына, чтобы не осуществлять родительские обязанности, обвиняемый завернул новорожденного в одежду и, проявляя особую жестокость, отнес его и оставил без тепла, еды и воды в безлюдном месте лесополосы в районе улицы Энтузиастов", - говорится в сообщении. Следователи также установили, что обвиняемый вступал в половую связь с двумя 15-летними девушками. Вторую девушку он склонил к изготовлению и отправке ему фото- и видеоматериалов порнографического содержания, а также сам изготовил и отправил ей порнографические материалы. Во время следствия обвиняемый содержался под стражей, свою вину признал частично. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве. Дело возбуждено по п. "в, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью), ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетнего), ч. 4 ст. 134 УК РФ (половое сношение с несовершеннолетними), п. "г" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ и п. "б" ч.3 ст. 242 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть интернет), и незаконное изготовление и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних).

https://ria.ru/20241017/ubiystvo-1978537697.html

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происшествия, россия, архангельск