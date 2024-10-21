Рейтинг@Mail.ru
Британский журналист Филлипс получил временное убежище в России - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:32 21.10.2024 (обновлено: 22:14 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/ubezhische-1979205201.html
Британский журналист Филлипс получил временное убежище в России
Британский журналист Филлипс получил временное убежище в России - РИА Новости, 21.10.2024
Британский журналист Филлипс получил временное убежище в России
Британский журналист Грэм Филлипс, с 2014 года освещающий события в Донбассе, получил временное убежище на территории России, сообщила представитель МВД Ирина... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T21:32
2024-10-21T22:14
россия
москва
донбасс
грэм филлипс
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141186/50/1411865061_0:0:2371:1333_1920x0_80_0_0_a825ae7ea4cd7eed528f225aecb2d42d.jpg
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Британский журналист Грэм Филлипс, с 2014 года освещающий события в Донбассе, получил временное убежище на территории России, сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале."Мои коллеги из миграционного подразделения ОМВД России "Октябрьский" Луганской Народной Республики вручили известному журналисту, гражданину Великобритании Грэму Филлипсу свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации", — написала она.В 2022 году Великобритания ввела санкции против Филлипса за "медиаконтент, поддерживающий и пропагандирующий действия и политику, которые дестабилизируют Украину и подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины". Ограничения Лондона против журналиста включают заморозку счетов.Тогда сам Филлипс заявил, что у Великобритании не было реальных причин вносить его в санкционный список. Он сравнил это решение Лондона с действиями "бандитов банановой республики". Филлипс ─ британский подданный, раньше работал внештатным корреспондентом RТ на Украине. Во время своей работы в этой стране его дважды задерживали сотрудники СБУ. Кроме того, в 2016 году Филлипса задержали сотрудники латвийской полиции во время шествия легионеров СС в Риге.
https://ria.ru/20241021/putin-1979128952.html
https://ria.ru/20240831/ubezhische-1969655741.html
россия
москва
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141186/50/1411865061_127:0:2234:1580_1920x0_80_0_0_cc84808dabe27886fbd95c67ea849103.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, донбасс, грэм филлипс, ирина волк
Россия, Москва, Донбасс, Грэм Филлипс, Ирина Волк
Британский журналист Филлипс получил временное убежище в России

Британский журналист Грэм Филлипс получил временное убежище в России

© РИА Новости / Влад СергиенкоБританский журналист Грэм Филлипс
Британский журналист Грэм Филлипс - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Влад Сергиенко
Британский журналист Грэм Филлипс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Британский журналист Грэм Филлипс, с 2014 года освещающий события в Донбассе, получил временное убежище на территории России, сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«
"Мои коллеги из миграционного подразделения ОМВД России "Октябрьский" Луганской Народной Республики вручили известному журналисту, гражданину Великобритании Грэму Филлипсу свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации", — написала она.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Путин дал российское гражданство беженцу из США
Вчера, 15:03
В 2022 году Великобритания ввела санкции против Филлипса за "медиаконтент, поддерживающий и пропагандирующий действия и политику, которые дестабилизируют Украину и подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины". Ограничения Лондона против журналиста включают заморозку счетов.
Тогда сам Филлипс заявил, что у Великобритании не было реальных причин вносить его в санкционный список. Он сравнил это решение Лондона с действиями "бандитов банановой республики".
Филлипс ─ британский подданный, раньше работал внештатным корреспондентом RТ на Украине. Во время своей работы в этой стране его дважды задерживали сотрудники СБУ. Кроме того, в 2016 году Филлипса задержали сотрудники латвийской полиции во время шествия легионеров СС в Риге.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
В России получили убежище более 400 граждан из недружественных стран
31 августа, 11:50
 
РоссияМоскваДонбассГрэм ФиллипсИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала