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Британский журналист Филлипс получил временное убежище в России

Британский журналист Филлипс получил временное убежище в России - РИА Новости, 21.10.2024

Британский журналист Филлипс получил временное убежище в России

Британский журналист Грэм Филлипс, с 2014 года освещающий события в Донбассе, получил временное убежище на территории России, сообщила представитель МВД Ирина... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T21:32

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Британский журналист Грэм Филлипс, с 2014 года освещающий события в Донбассе, получил временное убежище на территории России, сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале."Мои коллеги из миграционного подразделения ОМВД России "Октябрьский" Луганской Народной Республики вручили известному журналисту, гражданину Великобритании Грэму Филлипсу свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации", — написала она.В 2022 году Великобритания ввела санкции против Филлипса за "медиаконтент, поддерживающий и пропагандирующий действия и политику, которые дестабилизируют Украину и подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины". Ограничения Лондона против журналиста включают заморозку счетов.Тогда сам Филлипс заявил, что у Великобритании не было реальных причин вносить его в санкционный список. Он сравнил это решение Лондона с действиями "бандитов банановой республики". Филлипс ─ британский подданный, раньше работал внештатным корреспондентом RТ на Украине. Во время своей работы в этой стране его дважды задерживали сотрудники СБУ. Кроме того, в 2016 году Филлипса задержали сотрудники латвийской полиции во время шествия легионеров СС в Риге.

https://ria.ru/20241021/putin-1979128952.html

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