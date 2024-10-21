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СМИ сообщили о смерти обвиняемого в попытке госпереворота в Турции Гюлена
СМИ сообщили о смерти обвиняемого в попытке госпереворота в Турции Гюлена - РИА Новости, 21.10.2024
СМИ сообщили о смерти обвиняемого в попытке госпереворота в Турции Гюлена
Скончался проповедник Фетхуллах Гюлен, которого в Турции обвиняли в организации попытки госпереворота в 2016 года, сообщила газета Hürriyet. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T08:25
2024-10-21T08:25
2024-10-21T10:10
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КАЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости. Скончался проповедник Фетхуллах Гюлен, которого в Турции обвиняли в организации попытки госпереворота в 2016 года, сообщила газета Hürriyet."Фетхуллах Гюлен, главарь FETО, проживавший в американском штате Пенсильвания, скончался", - пишет издание.Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETО (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке государственного переворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находившийся в США, осудил попытку переворота и отверг выдвинутые против него обвинения.Корреспондент телеканала CNN Türk Ханде Фырат сообщила, что предварительной причиной смерти Гюлена является болезнь почек, которой долгие года страдал пророведник. "Новость о смерти Гюлена достигла Анкары с подтверждением. Известно, что здоровье Гюлена резко ухудшилось в последнее время",- пишет газета со ссылкой на Фырат.
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в мире, турция, пенсильвания, сша, фетхуллах гюлен
В мире, Турция, Пенсильвания, США, Фетхуллах Гюлен
СМИ сообщили о смерти обвиняемого в попытке госпереворота в Турции Гюлена
Hürriyet: умер обвиняемый в попытке госпереворота в Турции в 2016 году Гюлен