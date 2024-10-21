https://ria.ru/20241021/turtsija-1979098880.html

МИД Турции подтвердил смерть Гюлена, обвиняемого в попытке госпереворота

МИД Турции подтвердил смерть Гюлена, обвиняемого в попытке госпереворота - РИА Новости, 21.10.2024

МИД Турции подтвердил смерть Гюлена, обвиняемого в попытке госпереворота

Разведывательные организации Турции подтверждают смерть проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в попытке госпереворота 2016 года, заявил глава МИД Турции... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T12:29

2024-10-21T12:29

2024-10-21T12:29

в мире

турция

сша

фетхуллах гюлен

хакан фидан

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АНКАРА, 21 окт – РИА Новости. Разведывательные организации Турции подтверждают смерть проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в попытке госпереворота 2016 года, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. О смерти 83-летнего Гюлена в США сообщили турецкие СМИ в понедельник. "Наши разведывательные организации подтверждают его смерть", - сообщил Фидан на пресс-конференции в понедельник. Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находивщийся в США, осуждал попытку переворота и отвергал обвинения.

https://ria.ru/20241018/khamas-1978842299.html

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в мире, турция, сша, фетхуллах гюлен, хакан фидан