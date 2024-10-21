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МИД Турции подтвердил смерть Гюлена, обвиняемого в попытке госпереворота - РИА Новости, 21.10.2024
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12:29 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/turtsija-1979098880.html
МИД Турции подтвердил смерть Гюлена, обвиняемого в попытке госпереворота
МИД Турции подтвердил смерть Гюлена, обвиняемого в попытке госпереворота - РИА Новости, 21.10.2024
МИД Турции подтвердил смерть Гюлена, обвиняемого в попытке госпереворота
Разведывательные организации Турции подтверждают смерть проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в попытке госпереворота 2016 года, заявил глава МИД Турции... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T12:29
2024-10-21T12:29
в мире
турция
сша
фетхуллах гюлен
хакан фидан
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АНКАРА, 21 окт – РИА Новости. Разведывательные организации Турции подтверждают смерть проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в попытке госпереворота 2016 года, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. О смерти 83-летнего Гюлена в США сообщили турецкие СМИ в понедельник. "Наши разведывательные организации подтверждают его смерть", - сообщил Фидан на пресс-конференции в понедельник. Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находивщийся в США, осуждал попытку переворота и отвергал обвинения.
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в мире, турция, сша, фетхуллах гюлен, хакан фидан
В мире, Турция, США, Фетхуллах Гюлен, Хакан Фидан
МИД Турции подтвердил смерть Гюлена, обвиняемого в попытке госпереворота

МИД Турции подтвердил смерть обвиняемого в попытке переворота в 2016 году Гюлена

© AP Photo / Chris PostФетхуллах Гюлен
Фетхуллах Гюлен - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Chris Post
Фетхуллах Гюлен. Архивное фото
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АНКАРА, 21 окт – РИА Новости. Разведывательные организации Турции подтверждают смерть проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в попытке госпереворота 2016 года, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
О смерти 83-летнего Гюлена в США сообщили турецкие СМИ в понедельник.
"Наши разведывательные организации подтверждают его смерть", - сообщил Фидан на пресс-конференции в понедельник.
Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находивщийся в США, осуждал попытку переворота и отвергал обвинения.
Турецкий флаг в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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18 октября, 22:56
 
В миреТурцияСШАФетхуллах ГюленХакан Фидан
 
 
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