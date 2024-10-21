https://ria.ru/20241021/turtsija-1979082133.html

В Турции предрекли раскол организации Гюлена после его смерти

В Турции предрекли раскол организации Гюлена после его смерти - РИА Новости, 21.10.2024

В Турции предрекли раскол организации Гюлена после его смерти

Организации FETÖ, признанной в Турции террористической, грозит неминуемый раскол после смерти ее лидера Фетхуллаха Гюлена, заявил РИА Новости генсек... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T11:05

2024-10-21T11:05

2024-10-21T11:05

в мире

турция

сша

фетхуллах гюлен

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СТАМБУЛ, 21 окт - РИА Новости. Организации FETÖ, признанной в Турции террористической, грозит неминуемый раскол после смерти ее лидера Фетхуллаха Гюлена, заявил РИА Новости генсек оппозиционной турецкой партии ATA Намик Кемаль Зейбек. О смерти 83-летнего Гюлена в США сообщили турецкие СМИ в понедельник. "Поскольку речь идет об организации, держащейся на одном человеке, преемника пока нет. Неминуемо начнется борьба за лидерство в группировке между теми, кто в ней преуспевал. В конечном итоге так или иначе этот процесс приведет к расколу в FETÖ", - сказал Зейбек. Он отметил, что поддерживавшие Гюлена иностранные организации могут "взрастить" его замену или же найдут преемника среди других аналогичных организаций. Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находившийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.

https://ria.ru/20241018/turtsiya-1978681827.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, сша, фетхуллах гюлен