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Более 60% избирателей ПМР проголосовали против евроинтеграции Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024
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02:58 21.10.2024 (обновлено: 03:26 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/tsik-1979047493.html
Более 60% избирателей ПМР проголосовали против евроинтеграции Молдавии
Более 60% избирателей ПМР проголосовали против евроинтеграции Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024
Более 60% избирателей ПМР проголосовали против евроинтеграции Молдавии
Более 60% избирателей из Приднестровья проголосовали против вступления Молдавии в Европейский союз, свидетельствуют данные молдавской Центральной избирательной... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T02:58
2024-10-21T03:26
в мире
молдавия
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Более 60% избирателей из Приднестровья проголосовали против вступления Молдавии в Европейский союз, свидетельствуют данные молдавской Центральной избирательной комиссии после обработки 100% протоколов в регионе.Против евроинтеграции выступили 62,56% избирателей из Приднестровья. За - 37,44%.Референдум о вступлении в ЕС, прошедший в минувшее воскресенье, включал один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея проведения референдума вызвала критику со стороны оппозиции и общественных деятелей, которые считают, что это голосование было направлено на укрепление позиций властей перед выборами.Для жителей Приднестровья власти Молдавии открыли избирательные участки в 21 населенном пункте на правом берегу Днестра. Приднестровцы могли голосовать в Резинском, Дубоссарском, Новоаненском, Каушанском, Флорештском, Штефан-Водском районах, а также в Кишиневе.На общенациональном уровне после подсчета 95,3% голосов 51,8% граждан проголосовали против вступления страны в ЕС, в то время как 48,2% поддержали евроинтеграцию.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20241021/sandu-1979047070.html
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в мире, молдавия, выборы в молдавии — 2024, евросоюз
В мире, Молдавия, Выборы в Молдавии — 2024, Евросоюз
Более 60% избирателей ПМР проголосовали против евроинтеграции Молдавии

ЦИК: больше половины населения ПМР проголосовали против евроинтеграции Молдавии

© AP Photo / John McConnicoФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / John McConnico
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Более 60% избирателей из Приднестровья проголосовали против вступления Молдавии в Европейский союз, свидетельствуют данные молдавской Центральной избирательной комиссии после обработки 100% протоколов в регионе.
Против евроинтеграции выступили 62,56% избирателей из Приднестровья. За - 37,44%.
Президент Молдавии Майя Санду голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Санду проиграла референдум о евроинтеграции Молдавии, заявил Шор
Вчера, 02:45
Референдум о вступлении в ЕС, прошедший в минувшее воскресенье, включал один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея проведения референдума вызвала критику со стороны оппозиции и общественных деятелей, которые считают, что это голосование было направлено на укрепление позиций властей перед выборами.
Для жителей Приднестровья власти Молдавии открыли избирательные участки в 21 населенном пункте на правом берегу Днестра. Приднестровцы могли голосовать в Резинском, Дубоссарском, Новоаненском, Каушанском, Флорештском, Штефан-Водском районах, а также в Кишиневе.
На общенациональном уровне после подсчета 95,3% голосов 51,8% граждан проголосовали против вступления страны в ЕС, в то время как 48,2% поддержали евроинтеграцию.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало неподконтрольной Кишиневу территорией.
Александр Стояногло - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Стояногло лидирует на выборах главы Молдавии в Гагаузии, у Санду 2,26%
Вчера, 02:23
 
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