https://ria.ru/20241021/tsik-1979047493.html

Более 60% избирателей ПМР проголосовали против евроинтеграции Молдавии

Более 60% избирателей ПМР проголосовали против евроинтеграции Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024

Более 60% избирателей ПМР проголосовали против евроинтеграции Молдавии

Более 60% избирателей из Приднестровья проголосовали против вступления Молдавии в Европейский союз, свидетельствуют данные молдавской Центральной избирательной... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T02:58

2024-10-21T02:58

2024-10-21T03:26

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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Более 60% избирателей из Приднестровья проголосовали против вступления Молдавии в Европейский союз, свидетельствуют данные молдавской Центральной избирательной комиссии после обработки 100% протоколов в регионе.Против евроинтеграции выступили 62,56% избирателей из Приднестровья. За - 37,44%.Референдум о вступлении в ЕС, прошедший в минувшее воскресенье, включал один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея проведения референдума вызвала критику со стороны оппозиции и общественных деятелей, которые считают, что это голосование было направлено на укрепление позиций властей перед выборами.Для жителей Приднестровья власти Молдавии открыли избирательные участки в 21 населенном пункте на правом берегу Днестра. Приднестровцы могли голосовать в Резинском, Дубоссарском, Новоаненском, Каушанском, Флорештском, Штефан-Водском районах, а также в Кишиневе.На общенациональном уровне после подсчета 95,3% голосов 51,8% граждан проголосовали против вступления страны в ЕС, в то время как 48,2% поддержали евроинтеграцию.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20241021/sandu-1979047070.html

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в мире, молдавия, выборы в молдавии — 2024, евросоюз