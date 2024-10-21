https://ria.ru/20241021/tsik-1979046529.html

Стояногло лидирует на выборах главы Молдавии в Гагаузии, у Санду 2,26%

Стояногло лидирует на выборах главы Молдавии в Гагаузии, у Санду 2,26% - РИА Новости, 21.10.2024

Стояногло лидирует на выборах главы Молдавии в Гагаузии, у Санду 2,26%

Бывший генпрокурор, кандидат от социалистов Александр Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии в Гагаузии, он обошел баллотирующуюся на второй срок... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T02:23

2024-10-21T02:23

2024-10-21T02:25

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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Бывший генпрокурор, кандидат от социалистов Александр Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии в Гагаузии, он обошел баллотирующуюся на второй срок Майю Санду на 46 процентных пунктов, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 100% протоколов в автономии. В Гагаузии к 2.00 (совпадает с мск) обработано 100% протоколов с участков, Стояногло там набирает 48,67% голосов, Санду расположилась лишь на пятом месте - у нее 2,26%. Второе место в Гагаузии заняла независимый кандидат Виктория Фуртунэ, набравшая 28,88%. В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый порог в 33,3%. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября. На выборах президента в Молдавии были зарегистрированы 11 кандидатов: Санду, отстраненный ее режимом с должности генпрокурора Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.

https://ria.ru/20241021/tsik-1979046437.html

https://ria.ru/20241021/tsik-1979044132.html

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в мире, гагаузия, молдавия, василий тарлев, ион кику, майя санду, наша партия