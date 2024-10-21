https://ria.ru/20241021/tsik-1979046437.html

Более 90% избирателей Гагаузии высказались против евроинтеграции

Более 90% избирателей Гагаузии высказались против евроинтеграции - РИА Новости, 21.10.2024

Более 90% избирателей Гагаузии высказались против евроинтеграции

В Гагаузской автономии в составе Молдавии 94,84% избирателей проголосовало против интеграции республики в ЕС, свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T02:20

2024-10-21T02:20

2024-10-21T02:37

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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. В Гагаузской автономии в составе Молдавии 94,84% избирателей проголосовало против интеграции республики в ЕС, свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 100% протоколов в регионе.За вступление в ЕС в автономии высказались 5,16%.На общенациональном уровне после подсчета 93,78% голосов против вступления в ЕС высказались 52,64% граждан, а 47,39% поддержали этот шаг.Гражданам на референдуме был задан вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Референдум вызвал критику со стороны оппозиции, которая считает его способом укрепления позиций властей перед выборами.Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгений Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20241021/tsik-1979046529.html

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молдавия, гагаузия, в мире