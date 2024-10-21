https://ria.ru/20241021/tsik-1979042821.html

В Приднестровье Стояногло опережает Санду на выборах главы Молдавии

В Приднестровье Стояногло опережает Санду на выборах главы Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024

В Приднестровье Стояногло опережает Санду на выборах главы Молдавии

Бывший генпрокурор Александр Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии в Приднестровье, он обошел баллотирующуюся на второй срок Майю Санду на 10... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T00:39

2024-10-21T00:39

2024-10-21T00:48

молдавия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978960895_12:0:1262:703_1920x0_80_0_0_69af72a8dc88701918dc9acb3dcd7622.jpg

КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Бывший генпрокурор Александр Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии в Приднестровье, он обошел баллотирующуюся на второй срок Майю Санду на 10 процентных пунктов, сообщает Центральная избирательная комиссия.В Приднестровье к 00.35 (совпадает с мск) обработано 100% протоколов с участков, Стояногло там набирает 35,41% голосов, Санду - 25,21%.При этом 70% жителей Приднестровья проголосовали против вступления Молдавии в Евросоюз, свидетельствуют данные молдавского ЦИК после обработки 90% протоколов в регионе. В целом по Молдавии против вступления в ЕС проголосовали 54,47% граждан, за - 45,53%, свидетельствуют данные подсчета 86,9% голосов.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Работа участков в стране завершилась в 21.00.Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.

https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979041848.html

https://ria.ru/20241021/moldavija-1979042017.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия