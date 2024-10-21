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В Приднестровье Стояногло опережает Санду на выборах главы Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024
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00:39 21.10.2024 (обновлено: 00:48 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/tsik-1979042821.html
В Приднестровье Стояногло опережает Санду на выборах главы Молдавии
В Приднестровье Стояногло опережает Санду на выборах главы Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024
В Приднестровье Стояногло опережает Санду на выборах главы Молдавии
Бывший генпрокурор Александр Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии в Приднестровье, он обошел баллотирующуюся на второй срок Майю Санду на 10... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T00:39
2024-10-21T00:48
молдавия
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Бывший генпрокурор Александр Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии в Приднестровье, он обошел баллотирующуюся на второй срок Майю Санду на 10 процентных пунктов, сообщает Центральная избирательная комиссия.В Приднестровье к 00.35 (совпадает с мск) обработано 100% протоколов с участков, Стояногло там набирает 35,41% голосов, Санду - 25,21%.При этом 70% жителей Приднестровья проголосовали против вступления Молдавии в Евросоюз, свидетельствуют данные молдавского ЦИК после обработки 90% протоколов в регионе. В целом по Молдавии против вступления в ЕС проголосовали 54,47% граждан, за - 45,53%, свидетельствуют данные подсчета 86,9% голосов.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Работа участков в стране завершилась в 21.00.Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979041848.html
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Молдавия
В Приднестровье Стояногло опережает Санду на выборах главы Молдавии

ЦИК: Стояногло стал лидером на выборах главы Молдавии в ПМР

© Sputnik Молдова/TelegramКандидат в президенты Александр Стояногло проголосовал на участке в Кишиневе
Кандидат в президенты Александр Стояногло проголосовал на участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Sputnik Молдова/Telegram
Кандидат в президенты Александр Стояногло проголосовал на участке в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Бывший генпрокурор Александр Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии в Приднестровье, он обошел баллотирующуюся на второй срок Майю Санду на 10 процентных пунктов, сообщает Центральная избирательная комиссия.
В Приднестровье к 00.35 (совпадает с мск) обработано 100% протоколов с участков, Стояногло там набирает 35,41% голосов, Санду - 25,21%.
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При этом 70% жителей Приднестровья проголосовали против вступления Молдавии в Евросоюз, свидетельствуют данные молдавского ЦИК после обработки 90% протоколов в регионе. В целом по Молдавии против вступления в ЕС проголосовали 54,47% граждан, за - 45,53%, свидетельствуют данные подсчета 86,9% голосов.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Работа участков в стране завершилась в 21.00.
Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
Женщина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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