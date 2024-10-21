https://ria.ru/20241021/tsik-1979042821.html
В Приднестровье Стояногло опережает Санду на выборах главы Молдавии
В Приднестровье Стояногло опережает Санду на выборах главы Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024
В Приднестровье Стояногло опережает Санду на выборах главы Молдавии
Бывший генпрокурор Александр Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии в Приднестровье, он обошел баллотирующуюся на второй срок Майю Санду на 10... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T00:39
2024-10-21T00:39
2024-10-21T00:48
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978960895_12:0:1262:703_1920x0_80_0_0_69af72a8dc88701918dc9acb3dcd7622.jpg
КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Бывший генпрокурор Александр Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии в Приднестровье, он обошел баллотирующуюся на второй срок Майю Санду на 10 процентных пунктов, сообщает Центральная избирательная комиссия.В Приднестровье к 00.35 (совпадает с мск) обработано 100% протоколов с участков, Стояногло там набирает 35,41% голосов, Санду - 25,21%.При этом 70% жителей Приднестровья проголосовали против вступления Молдавии в Евросоюз, свидетельствуют данные молдавского ЦИК после обработки 90% протоколов в регионе. В целом по Молдавии против вступления в ЕС проголосовали 54,47% граждан, за - 45,53%, свидетельствуют данные подсчета 86,9% голосов.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Работа участков в стране завершилась в 21.00.Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979041848.html
https://ria.ru/20241021/moldavija-1979042017.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978960895_211:0:1148:703_1920x0_80_0_0_e939630b8a80478ab47d98c8849f7054.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия
В Приднестровье Стояногло опережает Санду на выборах главы Молдавии
ЦИК: Стояногло стал лидером на выборах главы Молдавии в ПМР
КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Бывший генпрокурор Александр Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии в Приднестровье, он обошел баллотирующуюся на второй срок Майю Санду на 10 процентных пунктов, сообщает Центральная избирательная комиссия.
В Приднестровье к 00.35 (совпадает с мск) обработано 100% протоколов с участков, Стояногло там набирает 35,41% голосов, Санду - 25,21%.
При этом 70% жителей Приднестровья проголосовали против вступления Молдавии в Евросоюз, свидетельствуют данные молдавского ЦИК после обработки 90% протоколов в регионе. В целом по Молдавии против вступления в ЕС проголосовали 54,47% граждан, за - 45,53%, свидетельствуют данные подсчета 86,9% голосов.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Работа участков в стране завершилась в 21.00.
Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.